Embaixador norte-americano quer Portugal a comprar caças F35 aos EUA

23 fev, 2026 - 09:41 • João Carlos Malta com Reuters

John Arrigo disse, em entrevista à CNN Portugal, que a compra destas aeronaves garantiria a interoperabilidade com as principais forças aéreas da Europa.

O embaixador dos EUA em Portugal, John Arrigo, instou Lisboa a substituir os antigos caças F-16 pelo F-35 da construtora norte-americana Lockheed Martin.

O caça furtivo, segundo o que o embaixador John Arrigo disse à CNN Portugal, garantiria a interoperabilidade com as principais forças aéreas da Europa.

O embaixador disse ainda que pretendia usar a experiência empresarial para ajudar Portugal a aumentar as despesas de defesa para a meta da NATO de 5% do Produto Interno Bruto (PIB) até 2035, em comparação com os atuais 2%.

"O F-35 é o melhor caça - é um caça furtivo de quinta geração, vai levá-los (a Força Aérea Portuguesa) à Liga dos Campeões quando se trata da UE", disse Arrigo.

O ministro da Defesa português, Nuno Melo, disse em novembro que o processo de seleção dos caças de substituição ainda não tinha começado.

Arrigo afirmou que mais de 900 caças F-35 estavam ao serviço ou encomendados em toda a Europa e que, para "interoperabilidade, o F-35 é definitivamente o caminho a seguir", referindo ainda que 25% da aeronave era fabricada com peças europeias.

Sobre as relações com a China, o embaixador disse que a administração Trump não estava a pressionar Portugal para escolher entre Washington e Pequim. Os EUA estão a promover a "redução de riscos", disse, garantindo a cibersegurança e a triagem de investimentos.

As empresas chinesas expandiram-se em Portugal após o resgate financeiro de 2011-2014, quando a queda dos preços dos ativos atraiu investidores estrangeiros.

Portugal garantiu um resgate de 78 mil milhões de euros em maio de 2011 da UE, do FMI e do BCE, depois de a escalada dos custos dos empréstimos durante a crise da dívida da zona euro o ter isolado dos mercados, mas teve de concordar com uma dura austeridade que desencadeou uma profunda recessão.

A China Three Gorges detém 21,4% da EDP, a China State Grid detém 25% da REN, e a Fosun, cotada em Hong Kong, controla 20% do banco Millennium BCP e 85% da seguradora Fidelidade.

Portugal aderiu à Iniciativa Faixa e Rota da China em dezembro de 2018. Arrigo disse que a parceria de Lisboa com os EUA "floresceria" se Lisboa saísse, tal como a Itália fez em 2023.

