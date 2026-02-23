Embaixador norte-americano quer Portugal a comprar caças F35 aos EUA

O embaixador dos EUA em Portugal, John Arrigo, instou Lisboa a substituir os antigos caças F-16 pelo F-35 da construtora norte-americana Lockheed Martin. O caça furtivo, segundo o que o embaixador John Arrigo disse à CNN Portugal, garantiria a interoperabilidade com as principais forças aéreas da Europa. O embaixador disse ainda que pretendia usar a experiência empresarial para ajudar Portugal a aumentar as despesas de defesa para a meta da NATO de 5% do Produto Interno Bruto (PIB) até 2035, em comparação com os atuais 2%. "O F-35 é o melhor caça - é um caça furtivo de quinta geração, vai levá-los (a Força Aérea Portuguesa) à Liga dos Campeões quando se trata da UE", disse Arrigo.

O ministro da Defesa português, Nuno Melo, disse em novembro que o processo de seleção dos caças de substituição ainda não tinha começado. Arrigo afirmou que mais de 900 caças F-35 estavam ao serviço ou encomendados em toda a Europa e que, para "interoperabilidade, o F-35 é definitivamente o caminho a seguir", referindo ainda que 25% da aeronave era fabricada com peças europeias. Sobre as relações com a China, o embaixador disse que a administração Trump não estava a pressionar Portugal para escolher entre Washington e Pequim. Os EUA estão a promover a "redução de riscos", disse, garantindo a cibersegurança e a triagem de investimentos. As empresas chinesas expandiram-se em Portugal após o resgate financeiro de 2011-2014, quando a queda dos preços dos ativos atraiu investidores estrangeiros.