Embaixador Peter Mandelson detido no Reino Unido

Peter Mandelson, antigo embaixador britânico nos Estados Unidos, foi detido esta segunda-feira no Reino Unido, por suspeita de conduta imprópria em cargo público.

A detenção de Peter Mandelson, de 72 anos, está relacionada com o caso Epstein e com ficheiros divulgados pela administração norte-americana.

“Os agentes detiveram um homem de 72 anos por suspeitas de conduta imprópria no exercício de funções públicas”, informou esta segunda-feira a Metropolitan Police, em comunicado, referindo-se a uma investigação relacionada com um antigo ministro.



O desenvolvimento acontece dias depois de o ex-príncipe André ter sido detido pela polícia.



Imagens divulgadas pela estação de televisão Sky News mostram o embaixador a sair de casa acompanhado pela polícia e a entrar num carro.

A polícia inglesa abriu, no início deste mês, uma investigação criminal a Peter Mandelson, depois de o Governo do primeiro-ministro Keir Starmer ter remetido às autoridades comunicações trocadas entre o antigo embaixador e Jeffrey Epstein.

Emails trocados entre Peter Mandelson e Jeffrey Epstein, divulgados no final de janeiro pelo Departamento de Justiça dos EUA, revelam que os dois mantinham uma relação mais próxima do que era publicamente conhecido e que Mandelson partilhou informações com o magnata quando exercia funções ministeriais no Governo do então primeiro-ministro Gordon Brown.

Mandelson, que este mês se desfiliou do Partido Trabalhista, liderado por Keir Starmer, e renunciou ao seu lugar na câmara alta do parlamento britânico, afirmou anteriormente que lamentava “profundamente” a sua antiga associação a Epstein. Contudo, não comentou publicamente as mais recentes revelações nem respondeu a pedidos de esclarecimento.

Na semana passada, Andrew Mountbatten-Windsor, irmão do rei Carlos III, foi igualmente detido por suspeitas de conduta imprópria no exercício de funções públicas, no âmbito de alegações de que terá enviado documentos governamentais confidenciais a Epstein. Andrew sempre negou qualquer irregularidade relacionada com o magnata condenado por abuso de menores, que morreu na prisão em 2019.

