Brasil

Estado no Brasil vai fechar supermercados aos domingos e feriados

23 fev, 2026 - 12:03 • Diogo Camilo

Espírito Santo, no sudeste do Brasil, vai ter mercearias, hiper e supermercados fechados aos domingo durante os próximos sete meses, imitando o que já acontece em alguns países europeus. Em Portugal, uma proposta de redução de horários em grandes superfícies foi chumbada no Parlamento no ano passado.

Este domingo, dia 22 de fevereiro, foi o último em que os supermercados do estado brasileiro de Espírito Santo estiveram abertos naquele dia da semana — pelo menos durante os próximos meses.

Como forma de dar descanso aos trabalhadores do setor de retalho, o estado no sudeste do Brasil e que faz fronteira com o Rio de Janeiro, Bahia e Minas Gerais, assinou um acordo entre sindicatos e entidades patronais que proíbe a abertura de supermercados, hipermercados, mercearias e lojas de materiais de construção aos domingos e feriados, que entra em vigor a 1 de março de 2026.

Em Espíritio Santo vivem cerca de 3,8 milhões de pessoas, com a cidade mais populosa a ser Vitória, onde vivem mais de 300 mil brasileiros.

Com carácter experimental, a medida vai fechar os supermercados ao domingo até ao final de outubro e, depois do prazo, sindicatos e empresas vão voltar a reunir-se para decidir o prolongamento ou o fim da proibição.

Vão ser avaliados os impactos sobre o consumo, o efeito no emprego e nos turnos de trabalho e também os hábitos de compra da população. Esta medida é semelhante à que países como Alemanha, Áustria e Polónia já têm em vigor, enquanto noutros países europeus, como Bélgica e Croácia, há restrição sobre quantos domingos pode um supermercado estar aberto por ano.

Em Portugal, não existe qualquer tipo de lei que proíba o encerramento de supermercados aos domingos e feriados.

Em junho do ano passado, uma proposta apresenta por um grupo de cidadãos queria alterar os horários de funcionamento das grandes superfícies aos domingo e feriados, mas a medida não passava pelo encerramento das mesmas, mas sim pela redução do funcionamento para as 22 horas, com exceção para os estabelecimentos de restauração e cinemas.

Acabou chumbada, com votos a favor de Livre, Bloco de Esquerda e PCP, e votos contra de PSD, CDS, Chega, PS e Iniciativa Liberal.

