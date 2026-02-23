Estado no Brasil vai fechar supermercados aos domingos e feriados

Este domingo, dia 22 de fevereiro, foi o último em que os supermercados do estado brasileiro de Espírito Santo estiveram abertos naquele dia da semana — pelo menos durante os próximos meses.

Como forma de dar descanso aos trabalhadores do setor de retalho, o estado no sudeste do Brasil e que faz fronteira com o Rio de Janeiro, Bahia e Minas Gerais, assinou um acordo entre sindicatos e entidades patronais que proíbe a abertura de supermercados, hipermercados, mercearias e lojas de materiais de construção aos domingos e feriados, que entra em vigor a 1 de março de 2026.

Em Espíritio Santo vivem cerca de 3,8 milhões de pessoas, com a cidade mais populosa a ser Vitória, onde vivem mais de 300 mil brasileiros.

Com carácter experimental, a medida vai fechar os supermercados ao domingo até ao final de outubro e, depois do prazo, sindicatos e empresas vão voltar a reunir-se para decidir o prolongamento ou o fim da proibição.

Vão ser avaliados os impactos sobre o consumo, o efeito no emprego e nos turnos de trabalho e também os hábitos de compra da população. Esta medida é semelhante à que países como Alemanha, Áustria e Polónia já têm em vigor, enquanto noutros países europeus, como Bélgica e Croácia, há restrição sobre quantos domingos pode um supermercado estar aberto por ano.

Em Portugal, não existe qualquer tipo de lei que proíba o encerramento de supermercados aos domingos e feriados.

Em junho do ano passado, uma proposta apresenta por um grupo de cidadãos queria alterar os horários de funcionamento das grandes superfícies aos domingo e feriados, mas a medida não passava pelo encerramento das mesmas, mas sim pela redução do funcionamento para as 22 horas, com exceção para os estabelecimentos de restauração e cinemas.

Acabou chumbada, com votos a favor de Livre, Bloco de Esquerda e PCP, e votos contra de PSD, CDS, Chega, PS e Iniciativa Liberal.