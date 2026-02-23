Ouvir
Homicídio em Hollywood

Filho do realizador Rob Reiner acusado pela morte dos pais declara-se inocente

23 fev, 2026 - 18:42 • Catarina Magalhães, com Reuters

Nick Reiner terá discutido com os pais na noite anterior à morte do casal enquanto os três participavam numa festa de Natal organizada pelo comediante Conan O'Brien. Caso a acusação avance, o filho do cineasta poderá ser condenado a prisão perpétua ou até à pena de morte.

A+ / A-

O filho do realizador norte-americano Rob Reiner, Nick Reiner, acusado pelo assassinato dos pais declarou-se inocente nesta segunda-feira.

O realizador norte-americano Rob Reiner, de 78 anos, e a mulher Michel Reiner, de 70 anos, foram encontrados em casa mortos a 14 de dezembro passado.

De acordo com o instituto médico legal de Los Angeles, os pais do alegado homicida morreram devido a "múltiplas lesões provocadas por objeto cortante", avançou na altura o jornal "CNN Internacional".

Este caso de homicídio em Hollywood tornou-se mediático nos Estados Unidos da América (EUA) com Trump a afirmar que a morte do cineasta deveu-se ao seu "fervoroso" anti-Trumpismo, afirmação que indignou políticos de ambos os partidos.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Nick Reiner, de 32 anos, foi esta segunda-feira acusado durante uma breve audiência que tinha já sido adiada por duas vezes, porque o seu advogado original abandonou abruptamente o caso, sem explicação, e foi substituído por um defensor público.

Homicídio em Hollywood. Reveladas as causas de morte de Rob Reiner e da mulher

Estados Unidos

Homicídio em Hollywood. Reveladas as causas de morte de Rob Reiner e da mulher

"Múltiplos ferimentos por objeto cortante" é uma d(...)

Nick Reiner terá discutido com os pais na noite anterior à morte do casal enquanto os três participavam numa festa de Natal organizada pelo comediante Conan O'Brien.

Para além do cinema e artes multimédia terem marcado a sua vida, o cineasta e a mulher planeavam naquela tarde participar num encontro ao fim da tarde com o antigo Presidente norte-americano Barack Obama e Michelle Obama.

Porém, ainda não se sabe que motivos exatos poderão ter levado ao filho para assassinar os pais.

Reconhecendo uma luta de vários anos contra o abuso de substâncias, o filho do falecido Rob Reiner foi mantido sob custódia sem direito a fiança, como tem estado desde a sua detenção, ocorrida poucas horas após os seus pais terem sido mortos.

Caso a acusação avance, Nick Reiner poderá ser condenado a prisão perpétua ou até à pena de morte, decisão que ainda está nas mãos dos procuradores.

Nenhum dos irmãos de Nick Reiner — o irmão mais velho, Jake Reiner, de 34 anos, ou a irmã mais nova, Romy, de 28, que alegadamente foi a primeira a encontrar o corpo do pai — esteve presente no tribunal durante as audiências do irmão.

Saiba Mais
