Forças norte-americanas saem da Síria em março

23 fev, 2026 - 11:37 • Lusa
As forças norte-americanas, que começaram a retirar-se de uma base no nordeste da Síria, devem deixar o país dentro de um mês, disseram fontes políticas e diplomáticas à agência France-Presse.
A suposta retirada norte-americana ocorre numa altura em que o Governo central em funções em Damasco, apoiado por Washington, expandiu a autoridade no país empenhando-se na coligação contra o extremismo.
Esta segunda-feira, os Estados Unidos começaram a retirar um contingente militar de uma importante base em Qasrak, na província de Hassakeh, ainda sob controlo curdo, disse à France-Presse (AFP) um responsável curdo.
Uma equipa de jornalistas da AFP viu uma coluna de dezenas de camiões, blindados e veículos que transportavam construções pré-fabricadas a movimentarem-se na província de Hassakeh, o último bastião curdo, em direção à fronteira com o Iraque.
As forças norte-americanas já se tinham retirado de duas bases nas últimas duas semanas: al-Tanf (sudeste) e al-Chaddadi (nordeste).
"Dentro de um mês, terão retirado da Síria e deixará de haver presença militar (norte-americana) nas bases", disse à AFP um funcionário do Governo sírio, sob anonimato.
Os Estados Unidos mantinham aproximadamente mil soldados na Síria, em bases estabelecidas em zonas fora do controlo de Bashar al-Assad, líder deposto em dezembro de 2024 pela coligação atualmente no poder.
A partir das bases, realizavam ataques aéreos contra o grupo Estado Islâmico.
Médio Oriente
Washington estabeleceu a coligação internacional contra o extremismo depois de o Estado Islâmico ter tomado vastas áreas da Síria e do Iraque em 2014, aproveitando a guerra civil.
O Estado Islâmico foi derrotado na Síria em 2019, onde as forças curdas estiveram na linha da frente dos combates.
No entanto, o grupo extremista mantém células nas regiões desérticas da Síria e, no sábado, apelou aos combatentes para desafiarem as novas autoridades sírias.
Um diplomata que pediu para não ser identificado disse à AFP que a retirada deve ficar concluída dentro de vinte dias e que os Estados Unidos não vão manter mais bases na Síria.
Oriundo de um país aliado de Washington e de Damasco, indicou que os Estados Unidos podem agora realizar ataques aéreos na Síria a partir de outras bases militares na região.
Por outro lado, o responsável curdo afirmou que as forças da coligação internacional vão terminar, num período de três a cinco semanas a presença que se prolongou durante 12 anos no norte e nordeste da Síria.
"Nos próximos dias, os veículos vão transportar equipamento militar e logístico, bem como sistemas de radar e mísseis, das duas bases no norte e no leste da Síria", acrescentou.
O oficial, que pediu o anonimato, referia-se à base de Qasrak e à base de Kharab al-Jir, também na província de Hasakah.
Médio Oriente
Prolongamento deverá ser de um mês.
A retirada dos Estados Unidos acontece numa altura em que as forças curdas devem ser integradas no Exército sírio, de acordo com um acordo anunciado no final de janeiro.
Após o destacamento das forças governamentais nas áreas de onde as forças curdas se retiraram, os militares norte-americanos transferiram mais de 5.700 detidos suspeitos de pertencerem ao Estado Islâmico da Síria para o Iraque.
As prisões sírias onde estavam anteriormente detidos eram controladas por forças curdas.
As autoridades também evacuaram o campo de al-Hol na semana passada para outro local no norte da Síria, após a fuga de milhares de familiares de extremistas estrangeiros que ali se encontravam retidos.
A retirada norte-americana acontece numa altura em que os Estados Unidos concentram as capacidades militares em torno do Irão, país que ameaçam atacar caso não cheguem a acordo sobre o programa nuclear iraniano.