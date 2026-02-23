Forças norte-americanas saem da Síria em março

As forças norte-americanas, que começaram a retirar-se de uma base no nordeste da Síria, devem deixar o país dentro de um mês, disseram fontes políticas e diplomáticas à agência France-Presse. A suposta retirada norte-americana ocorre numa altura em que o Governo central em funções em Damasco, apoiado por Washington, expandiu a autoridade no país empenhando-se na coligação contra o extremismo. Esta segunda-feira, os Estados Unidos começaram a retirar um contingente militar de uma importante base em Qasrak, na província de Hassakeh, ainda sob controlo curdo, disse à France-Presse (AFP) um responsável curdo. Uma equipa de jornalistas da AFP viu uma coluna de dezenas de camiões, blindados e veículos que transportavam construções pré-fabricadas a movimentarem-se na província de Hassakeh, o último bastião curdo, em direção à fronteira com o Iraque. As forças norte-americanas já se tinham retirado de duas bases nas últimas duas semanas: al-Tanf (sudeste) e al-Chaddadi (nordeste). "Dentro de um mês, terão retirado da Síria e deixará de haver presença militar (norte-americana) nas bases", disse à AFP um funcionário do Governo sírio, sob anonimato. Os Estados Unidos mantinham aproximadamente mil soldados na Síria, em bases estabelecidas em zonas fora do controlo de Bashar al-Assad, líder deposto em dezembro de 2024 pela coligação atualmente no poder. A partir das bases, realizavam ataques aéreos contra o grupo Estado Islâmico.

Washington estabeleceu a coligação internacional contra o extremismo depois de o Estado Islâmico ter tomado vastas áreas da Síria e do Iraque em 2014, aproveitando a guerra civil. O Estado Islâmico foi derrotado na Síria em 2019, onde as forças curdas estiveram na linha da frente dos combates. No entanto, o grupo extremista mantém células nas regiões desérticas da Síria e, no sábado, apelou aos combatentes para desafiarem as novas autoridades sírias. Um diplomata que pediu para não ser identificado disse à AFP que a retirada deve ficar concluída dentro de vinte dias e que os Estados Unidos não vão manter mais bases na Síria. Oriundo de um país aliado de Washington e de Damasco, indicou que os Estados Unidos podem agora realizar ataques aéreos na Síria a partir de outras bases militares na região. Por outro lado, o responsável curdo afirmou que as forças da coligação internacional vão terminar, num período de três a cinco semanas a presença que se prolongou durante 12 anos no norte e nordeste da Síria. "Nos próximos dias, os veículos vão transportar equipamento militar e logístico, bem como sistemas de radar e mísseis, das duas bases no norte e no leste da Síria", acrescentou. O oficial, que pediu o anonimato, referia-se à base de Qasrak e à base de Kharab al-Jir, também na província de Hasakah.