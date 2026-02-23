Ouvir
  • Noticiário das 16h
  • 23 fev, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Forças norte-americanas saem da Síria em março

23 fev, 2026 - 11:37 • Lusa

Os Estados Unidos tinham determinado que a "missão inicial" das forças curdas, enquanto principal força contra o grupo Estado Islâmico, tinha terminado com a entrada do Presidente Ahmad al-Sharaa na coligação.

A+ / A-

As forças norte-americanas, que começaram a retirar-se de uma base no nordeste da Síria, devem deixar o país dentro de um mês, disseram fontes políticas e diplomáticas à agência France-Presse.

A suposta retirada norte-americana ocorre numa altura em que o Governo central em funções em Damasco, apoiado por Washington, expandiu a autoridade no país empenhando-se na coligação contra o extremismo.

Esta segunda-feira, os Estados Unidos começaram a retirar um contingente militar de uma importante base em Qasrak, na província de Hassakeh, ainda sob controlo curdo, disse à France-Presse (AFP) um responsável curdo.

Uma equipa de jornalistas da AFP viu uma coluna de dezenas de camiões, blindados e veículos que transportavam construções pré-fabricadas a movimentarem-se na província de Hassakeh, o último bastião curdo, em direção à fronteira com o Iraque.

As forças norte-americanas já se tinham retirado de duas bases nas últimas duas semanas: al-Tanf (sudeste) e al-Chaddadi (nordeste).

"Dentro de um mês, terão retirado da Síria e deixará de haver presença militar (norte-americana) nas bases", disse à AFP um funcionário do Governo sírio, sob anonimato.

Os Estados Unidos mantinham aproximadamente mil soldados na Síria, em bases estabelecidas em zonas fora do controlo de Bashar al-Assad, líder deposto em dezembro de 2024 pela coligação atualmente no poder.

A partir das bases, realizavam ataques aéreos contra o grupo Estado Islâmico.

EUA anunciam vários ataques a alvos do Estado Islâmico na Síria

Médio Oriente

EUA anunciam vários ataques a alvos do Estado Islâmico na Síria

Forças norte-americanas localizaram e destruíram u(...)

Washington estabeleceu a coligação internacional contra o extremismo depois de o Estado Islâmico ter tomado vastas áreas da Síria e do Iraque em 2014, aproveitando a guerra civil.

O Estado Islâmico foi derrotado na Síria em 2019, onde as forças curdas estiveram na linha da frente dos combates.

No entanto, o grupo extremista mantém células nas regiões desérticas da Síria e, no sábado, apelou aos combatentes para desafiarem as novas autoridades sírias.

Um diplomata que pediu para não ser identificado disse à AFP que a retirada deve ficar concluída dentro de vinte dias e que os Estados Unidos não vão manter mais bases na Síria.

Oriundo de um país aliado de Washington e de Damasco, indicou que os Estados Unidos podem agora realizar ataques aéreos na Síria a partir de outras bases militares na região.

Por outro lado, o responsável curdo afirmou que as forças da coligação internacional vão terminar, num período de três a cinco semanas a presença que se prolongou durante 12 anos no norte e nordeste da Síria.

"Nos próximos dias, os veículos vão transportar equipamento militar e logístico, bem como sistemas de radar e mísseis, das duas bases no norte e no leste da Síria", acrescentou.

O oficial, que pediu o anonimato, referia-se à base de Qasrak e à base de Kharab al-Jir, também na província de Hasakah.

Governo sírio e forças curdas aceitam prolongar cessar-fogo

Médio Oriente

Governo sírio e forças curdas aceitam prolongar cessar-fogo

Prolongamento deverá ser de um mês.

A retirada dos Estados Unidos acontece numa altura em que as forças curdas devem ser integradas no Exército sírio, de acordo com um acordo anunciado no final de janeiro.

Após o destacamento das forças governamentais nas áreas de onde as forças curdas se retiraram, os militares norte-americanos transferiram mais de 5.700 detidos suspeitos de pertencerem ao Estado Islâmico da Síria para o Iraque.

As prisões sírias onde estavam anteriormente detidos eram controladas por forças curdas.

As autoridades também evacuaram o campo de al-Hol na semana passada para outro local no norte da Síria, após a fuga de milhares de familiares de extremistas estrangeiros que ali se encontravam retidos.

A retirada norte-americana acontece numa altura em que os Estados Unidos concentram as capacidades militares em torno do Irão, país que ameaçam atacar caso não cheguem a acordo sobre o programa nuclear iraniano.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 16h
  • 23 fev, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Luís Neves: "Não é possível continuar a ter salários tão baixos" na PSP

Luís Neves: "Não é possível continuar a ter salários t(...)

Recuperação com velhas medidas “está condenada ao fracasso”

Recuperação com velhas medidas “está condenada ao frac(...)

"Hoje critico-o bastante, mas o meu maior ídolo era o Rui Costa"

"Hoje critico-o bastante, mas o meu maior ídolo era o (...)

O que levou à detenção do príncipe André?

O que levou à detenção do príncipe André?