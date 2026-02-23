Guterres considera quatro anos de guerra na Ucrânia como "uma mancha na consciência coletiva"

23 fev, 2026 - 20:45 • Catarina Magalhães, com Lusa
O secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), António Guterres, denunciou esta segunda-feira o colapso dos direitos humanos e considerou os quatros anos de guerra na Ucrânia como "uma mancha na consciência coletiva" e uma ameaça à paz e segurança.
Para Guterres, "os civis são os que mais sofrem com este conflito, e 2025 deverá testemunhar o maior número de civis mortos na Ucrânia. Isto é simplesmente inaceitável", afirmou.
Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui
Ao lançar um alerta global, Guterres disse que a democracia vive uma erosão e a lei está a ser suplantada pela força.
Angelus de domingo
Leão XIV assinalou o quarto aniversário da guerra (...)
"Os direitos humanos estão sob ataque a larga escala. O estado de direito está a ser suplantado pela força. Acontece à vista de todos, e muitas vezes liderado por aqueles que têm maior poder", atirou.
António Guterres, esta manhã, no discurso de abertura do Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas, reiterou ainda para um cessar-fogo imediato, completo e incondicional como primeiro passo para uma paz justa, duradoura e abrangente.
A ofensiva militar russa no território ucraniano, lançada a 24 de fevereiro de 2022, mergulhou a Europa naquela que é considerada a crise de segurança mais grave desde a Segunda Guerra Mundial (1939-1945).