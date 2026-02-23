Guterres diz que "o Estado de Direito está a ser suplantado pelo Estado de Força"

23 fev, 2026 - 08:59 • João Carlos Malta com Reuters
Os direitos humanos estão sob ataque em todo o mundo, alertou o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres esta segunda-feira.
Guterres citou violações generalizadas do direito internacional e o sofrimento devastador de civis em conflitos no Sudão, Gaza e Ucrânia.
"O Estado de Direito está a ser suplantado pelo Estado de Força", afirmou o Secretário-Geral da ONU, António Guterres, num discurso na abertura do Conselho dos Direitos Humanos, em Genebra.
Guterres defendeu veementemente o sistema de direitos humanos da ONU, que se encontra em "modo de sobrevivência".
Durante evento comemorativo do 80.º aniversário da(...)
Para este cenário, o secretário-geral da ONU diz que contribuem os cortes no financiamento, os ataques a alguns dos peritos daquela organização e a retirada dos Estados Unidos de um dos principais mecanismos de responsabilização em matéria de direitos universais.
"As necessidades humanitárias estão a explodir enquanto o financiamento entra em colapso", lamentou.
O gabinete de direitos humanos da ONU, bem como outras partes da organização, enfrenta uma crise orçamental após a decisão dos Estados Unidos — o maior doador da ONU — e de outros governos de cortar o financiamento.
Em fevereiro, Washington pagou cerca de 160 milhões de dólares dos mais de 4 mil milhões de dólares que deve à ONU, disse um porta-voz das Nações Unidas na quinta-feira.
Nações Unidas
A missão de investigação da ONU fala de um conjunt(...)