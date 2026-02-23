Ouvir
ONU

Guterres diz que "o Estado de Direito está a ser suplantado pelo Estado de Força"

23 fev, 2026 - 08:59 • João Carlos Malta com Reuters

O secretário-geral das Nações Unida disse que os direitos humanos estão a ser deliberadamente relegados para segundo plano, instando os Estados-membros a não considerará-los como uma opção a escolher num menu.

Os direitos humanos estão sob ataque em todo o mundo, alertou o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres esta segunda-feira.

Guterres citou violações generalizadas do direito internacional e o sofrimento devastador de civis em conflitos no Sudão, Gaza e Ucrânia.

"O Estado de Direito está a ser suplantado pelo Estado de Força", afirmou o Secretário-Geral da ONU, António Guterres, num discurso na abertura do Conselho dos Direitos Humanos, em Genebra.

Guterres defendeu veementemente o sistema de direitos humanos da ONU, que se encontra em "modo de sobrevivência".

Guterres defende reforma da ONU que reflita a realidade atual

Guterres defende reforma da ONU que reflita a realidade atual

Durante evento comemorativo do 80.º aniversário da(...)

Para este cenário, o secretário-geral da ONU diz que contribuem os cortes no financiamento, os ataques a alguns dos peritos daquela organização e a retirada dos Estados Unidos de um dos principais mecanismos de responsabilização em matéria de direitos universais.

"As necessidades humanitárias estão a explodir enquanto o financiamento entra em colapso", lamentou.

O gabinete de direitos humanos da ONU, bem como outras partes da organização, enfrenta uma crise orçamental após a decisão dos Estados Unidos — o maior doador da ONU — e de outros governos de cortar o financiamento.

Em fevereiro, Washington pagou cerca de 160 milhões de dólares dos mais de 4 mil milhões de dólares que deve à ONU, disse um porta-voz das Nações Unidas na quinta-feira.

ONU diz que houve genocídio na guerra civil do Sudão

Nações Unidas

ONU diz que houve genocídio na guerra civil do Sudão

A missão de investigação da ONU fala de um conjunt(...)

