Ouvir
  • Noticiário das 18h
  • 23 fev, 2026
Em Destaque
A+ / A-

​União Europeia

Hungria bloqueia sanções à Rússia, Costa escreve carta a Orbán

23 fev, 2026 - 17:00 • Ricardo Vieira, com Reuters

Presidente do Conselho Europeu apela ao primeiro-ministro hungaro que aprove empréstimo à Ucrânia: “Quando os líderes chegam a um consenso, ficam vinculados à sua decisão. Qualquer violação deste compromisso constitui uma infração ao princípio da cooperação leal”.

A+ / A-

O presidente do Conselho Europeu, António Costa, pediu esta segunda-feira ao primeiro-ministro hungaro, Viktor Orbán, que honre o acordo para um empréstimo de 90 mil milhões de euros à Ucrânia.

António Costa escreveu uma carta a Orbán depois de o governo de Budapeste avisar que vai bloquear o plano europeu até que o petróleo russo volte a circular no oleoduto de Druzhba, que atravessa a Ucrânia.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

“Quando os líderes chegam a um consenso, ficam vinculados à sua decisão. Qualquer violação deste compromisso constitui uma infração ao princípio da cooperação leal”, afirmou António Costa, que preside às cimeiras dos líderes da União Europeia, numa carta dirigida a Orbán a que a Reuters teve acesso.

António Costa sublinha que “nenhum Estado-membro pode ser autorizado a desvalorizar a credibilidade das decisões tomadas coletivamente pelo Conselho Europeu.

O empréstimo de 90 mil milhões de euros à Ucrânia foi aprovado pelos líderes europeus, na cimeira de dezembro.

Hungria bloqueia novas sanções à Rússia

Além da questão do empréstimo, a Hungria manteve esta segunda-feira o veto ao 20.º pacote de sanções da União Europeia à Rússia.

As autoridades de Kiev afirmam que o oleoduto Oleoduto Druzhba foi danificado há um mês por um ataque de drone russo e que está a ser reparado com a maior rapidez possível.

A Eslováquia e a Hungria — os dois únicos países da União Europeia cujas refinarias ainda dependem do petróleo transportado pelo Druzhba — responsabilizam a Ucrânia pelo atraso.

“Cabe à Ucrânia decidir se retoma ou não os envios através do oleoduto. É cada vez mais evidente que estamos perante uma chantagem política aberta”, declarou o primeiro-ministro húngaro, Viktor Orbán, no parlamento, em Budapeste. “O Governo húngaro não cede a qualquer chantagem.”

O ministro dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia, Andrii Sybiha, escreveu na rede social X que a Hungria e a Eslováquia não devem poder “manter toda a União Europeia refém”, apelando a que ambos os países “adotem uma cooperação construtiva e um comportamento responsável”.


Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 18h
  • 23 fev, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Luís Neves: "Não é possível continuar a ter salários tão baixos" na PSP

Luís Neves: "Não é possível continuar a ter salários t(...)

Recuperação com velhas medidas “está condenada ao fracasso”

Recuperação com velhas medidas “está condenada ao frac(...)

"Hoje critico-o bastante, mas o meu maior ídolo era o Rui Costa"

"Hoje critico-o bastante, mas o meu maior ídolo era o (...)

O que levou à detenção do príncipe André?

O que levou à detenção do príncipe André?