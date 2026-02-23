México em “estado de sítio” após morte de líder de cartel

As aulas foram suspensas em vários estados mexicanos e os governos locais e estrangeiros alertaram os cidadãos para que permanecessem em casa, devido à onda de violência que se seguiu à morte do poderoso líder do Cartel Jalisco Nova Geração pelo exército. Após a morte de Oseguera Cervantes, homens armados pertencentes ao cartel desencadearam uma onda de violência por todo o país. Houve carros incendiados que bloquearam estradas em 20 estados mexicanos, deixando um denso fumo no ar. Os residentes de Guadalajara, a segunda maior cidade do México e capital de Jalisco, trancaram-se em casa, e as aulas foram suspensas na segunda-feira em vários estados, enquanto as forças de segurança foram colocadas em alerta em todo o país. Até a Guatemala reforçou a segurança na fronteira com o México.

Cervantes era o chefe de uma das redes criminosas de crescimento mais rápido no México, que se destacou pelo tráfico de fentanil, metanfetaminas e cocaína para os Estados Unidos e ainda por realizar ataques ousados contra as autoridades governamentais que a desafiavam. A presidente mexicana, Claudia Sheinbaum, apelou à calma e as autoridades anunciaram no final do dia de domingo que tinham removido a maioria dos mais de 250 bloqueios de estradas feitos por cartéis em 20 estados. A Casa Branca confirmou que os EUA prestaram apoio através dos serviços de inteligência à operação para capturar o líder do cartel e elogiou o exército mexicano por eliminar um homem que era um dos criminosos mais procurados em ambos os países. Embora menos conhecido internacionalmente do que o cartel de Sinaloa, associado a Joaquín “El Chapo” Guzmán, o cartel de Jalisco consolidou influência significativa em várias regiões do país e noutras zonas da América Latina.