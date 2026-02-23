Polícia Marítima resgata 67 migrantes de embarcação à deriva a sul de Creta

A Polícia Marítima Portuguesa resgatou 67 migrantes que seguiam a bordo de uma embarcação de madeira à deriva, a sul da Ilha de Creta, numa operação de busca e salvamento realizada na madrugada de sábado, 21 de fevereiro.

A intervenção decorreu no âmbito de uma missão europeia coordenada pela FRONTEX, de apoio às autoridades helénicas. A embarcação portuguesa, destacada para operações conjuntas no Mediterrâneo e a operar a partir da Ilha de Gavdos, recebeu um pedido de auxílio depois de ter sido sinalizada uma embarcação sobrelotada e sem condições de navegação seguras.

À chegada ao local, a equipa portuguesa iniciou de imediato os procedimentos de resgate. “As pessoas encontravam-se em risco devido à instabilidade da embarcação e às condições do mar”, adiantou fonte da Polícia Marítima à Renascença, sublinhando que a operação foi conduzida “com prioridade absoluta à salvaguarda da vida humana”.

Após o resgate, os 67 migrantes foram transferidos em segurança para um navio ao serviço da FRONTEX, que assegurou o acompanhamento subsequente e a articulação com as autoridades gregas.

Em comunicado, a Polícia Marítima destaca que esta operação “reflete o empenho e a capacidade de resposta portuguesa na vigilância e no controlo da fronteira marítima externa da União Europeia”, acrescentando que a participação nacional na missão da FRONTEX “traduz a solidariedade entre os Estados-membros na proteção da vida humana no mar e no cumprimento do direito internacional”.

A presença portuguesa no Mediterrâneo integra as ações regulares de cooperação europeia em matéria de segurança marítima, busca e salvamento e gestão de fluxos migratórios.