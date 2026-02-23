Portugal apoia levantamento de sanções da UE contra Delcy Rodríguez

O Ministério dos Negócios Estrangeiros português manifestou esta segunda-feira apoio à iniciativa da chefe da diplomacia da União Europeia (UE) para o levantamento das sanções do bloco contra a Presidente interina da Venezuela, Delcy Rodríguez. "É essencial progredir no sentido da transição democrática e libertar todos os presos políticos, em especial, os luso-venezuelanos", sublinhou a diplomacia portuguesa na rede social X (antigo Twitter), numa mensagem onde manifestou apoio à iniciativa de Kaja Kallas. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Em conferência de imprensa no final de uma reunião dos ministros dos Negócios Estrangeiros da UE, em Bruxelas, Kaja Kallas disse que tem visto, da parte das autoridades interinas da Venezuela, passos positivos em relação à Europa, designadamente "a libertação de presos políticos europeus".

"Estamos a discutir, e vamos continuar a discutir no futuro, qual vai ser a nossa abordagem à Venezuela. Vou propor que levantemos as sanções contra Delcy Rodríguez enquanto atual Presidente interina", anunciou a alta representante da UE para os Negócios Estrangeiros e a Política de Segurança, que referiu que ainda não sabe se haverá consenso entre os 27 Estados-membros sobre esta matéria.

Por outro lado, Kaja Kallas referiu também que tenciona que os Estados-membros abordem no futuro como é que a UE se deve relacionar com a Venezuela e admitiu que venham a ser estabelecidos um conjunto de indicadores de desempenho para avaliar a postura de Caracas. "Estabeleceríamos o que queremos ver do lado venezuelano, para que nós também possamos dar passos do nosso lado", disse.