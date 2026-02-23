Ouvir
Portugal apoia levantamento de sanções da UE contra Delcy Rodríguez

23 fev, 2026 - 23:47 • Lusa

"É essencial progredir no sentido da transição democrática e libertar todos os presos políticos, em especial, os luso-venezuelanos", refere o Ministério dos Negócios Estrangeiros português.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros português manifestou esta segunda-feira apoio à iniciativa da chefe da diplomacia da União Europeia (UE) para o levantamento das sanções do bloco contra a Presidente interina da Venezuela, Delcy Rodríguez.

"É essencial progredir no sentido da transição democrática e libertar todos os presos políticos, em especial, os luso-venezuelanos", sublinhou a diplomacia portuguesa na rede social X (antigo Twitter), numa mensagem onde manifestou apoio à iniciativa de Kaja Kallas.

Em conferência de imprensa no final de uma reunião dos ministros dos Negócios Estrangeiros da UE, em Bruxelas, Kaja Kallas disse que tem visto, da parte das autoridades interinas da Venezuela, passos positivos em relação à Europa, designadamente "a libertação de presos políticos europeus".

"Estamos a discutir, e vamos continuar a discutir no futuro, qual vai ser a nossa abordagem à Venezuela. Vou propor que levantemos as sanções contra Delcy Rodríguez enquanto atual Presidente interina", anunciou a alta representante da UE para os Negócios Estrangeiros e a Política de Segurança, que referiu que ainda não sabe se haverá consenso entre os 27 Estados-membros sobre esta matéria.

Por outro lado, Kaja Kallas referiu também que tenciona que os Estados-membros abordem no futuro como é que a UE se deve relacionar com a Venezuela e admitiu que venham a ser estabelecidos um conjunto de indicadores de desempenho para avaliar a postura de Caracas.

"Estabeleceríamos o que queremos ver do lado venezuelano, para que nós também possamos dar passos do nosso lado", disse.

Venezuela libertou pelo menos 444 presos políticos no último mês

Governo interino

Venezuela libertou pelo menos 444 presos políticos no último mês

Há uma semana, Juan Pablo Guanipa, próximo de Cori(...)

Na passada sexta-feira, o ministro dos Negócios Estrangeiros espanhol, José Manuel Albares, anunciou que ia pedir à UE que levantasse as sanções contra Delcy Rodríguez, um assunto que Kallas reconheceu que foi hoje debatido entre os ministros.

Delcy Rodriguez, ex-vice-presidente de Nicolás Maduro, assumiu o poder após a captura deste último em 3 de janeiro pelo exército norte-americano.

Sob pressão de Washington, Rodríguez fez várias mudanças, adotando uma lei de amnistia para libertar presos políticos e reformando o setor petrolífero, que foi aberto ao setor privado.

