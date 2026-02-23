Tempestade de neve paralisa Nova Iorque e outras cidades

23 fev, 2026 - 19:22 • Reuters
Uma forte tempestade deixou mais de 30 centímetros de neve em várias zonas do nordeste dos Estados Unidos nesta segunda-feira, praticamente paralisando as deslocações de milhões de pessoas.
As condições climatéricas adversas levaram ao encerramento de estradas, à suspensão de serviços ferroviários e ao cancelamento de cerca de 5.700 voos.
Milhares de casas e empresas ficaram sem eletricidade e as autoridades, incluindo o presidente da Câmara de Nova Iorque, Zohran Mamdani, apelaram aos residentes para evitarem circular, de modo a permitir que as equipas de emergência limpassem as vias.
Muitas escolas permaneceram encerradas em toda a região.
“Apelo a todos os nova-iorquinos para que, por favor, fiquem em casa”, declarou Mamdani.
Mais de 38 centímetros de neve tinham já sido registados no Central Park até às 8h00 (hora da Costa Leste) de segunda-feira, sendo esperados mais 13 a 15 centímetros antes de a tempestade perder intensidade ao final da tarde, adiantou Bob Oravec, meteorologista do National Weather Service, no Centro de Previsão Meteorológica.