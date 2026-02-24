ACNUR apela ao apoio aos refugiados. “Não há zonas seguras na Ucrânia”

A responsável lembra que “este é o maior movimento de pessoas refugiadas na Europa em 75 anos” e que, atualmente, 10,8 milhões de pessoas necessitam de assistência humanitária , enquanto cerca de 9,6 milhões permanecem deslocadas à força , incluindo 3,7 milhões de deslocados internos e quase seis milhões de refugiados .

“ A Ucrânia é atualmente o país mais minado do mundo e alguns Estados de acolhimento rejeitaram pedidos de proteção com o argumento de que existem zonas seguras, mas os ataques são letais, frequentes e estão a acontecer longe das linhas da frente , pelo que nenhuma área é segura ”, afirma Soraya Ventura, que apela a todos os países para que “continuem a garantir a proteção e assistência às pessoas que fogem da guerra” .

No dia em que passam quatro anos desde o início do conflito na Ucrânia, o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR) apela aos países europeus para que continuem a acolher quem foge da guerra e não forcem repatriamentos . Em entrevista à Renascença , a diretora nacional do ACNUR em Portugal, Soraya Ventura, sublinha que “não existem zonas seguras” no país, pelo que “ninguém deve ser forçado a regressar” .

Soraya Ventura reconhece ainda uma mudança na resposta humanitária. “Se, nos primeiros meses do conflito, a prioridade era responder a deslocações massivas e emergenciais, hoje o contexto é marcado pelos deslocamentos prolongados.” A diretora nacional do ACNUR em Portugal assinala que “71% dos deslocados internos estão nessas condições há pelo menos dois anos”.

“Vi pessoas muito resilientes”

A responsável do ACNUR em Portugal esteve, em 2025, em centros de apoio a refugiados ucranianos em Varsóvia e Cracóvia, na Polónia. À Renascença, conta que encontrou “pessoas muito resilientes, com vidas muito estruturadas dentro da Ucrânia e que perderam absolutamente tudo”.

Soraya Ventura descreve uma realidade particularmente dura para refugiados idosos e pessoas com deficiência. “São idosos que passaram uma vida inteira nas suas casas e que agora são obrigados a fugir. (…) Há mulheres e crianças com deficiência que têm uma vida muito mais difícil”, sublinha.

A diretora nacional do ACNUR refere ainda que a guerra dividiu famílias, com muitos ucranianos a permanecerem no país enquanto filhos e familiares se refugiaram noutros Estados europeus. “Os filhos estão na Polónia, na Chéquia ou na Moldávia, e os pais continuaram na Ucrânia, ainda que tudo esteja destruído.”

Já os refugiados que regressam à Ucrânia enfrentam “uma realidade que não é a mesma”, num contexto de inverno rigoroso, crise energética grave e ataques contínuos às infraestruturas, que deixam milhões de pessoas sem eletricidade, aquecimento e água.

No final da entrevista, Soraya Ventura apela aos contribuintes para que consignem o IRS ao ACNUR Portugal, através do Portal das Finanças, como forma de apoiar diretamente os refugiados.