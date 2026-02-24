Bell: a aplicação para adolescentes que o Facebook criou e nunca chegou a lançar

O Facebook desenvolveu, em 2018, uma aplicação exclusiva para adolescentes chamada Bell, pensada para alunos do ensino secundário, mas o projeto nunca chegou a ser lançado. A informação consta de documentos internos apresentados num tribunal federal dos Estados Unidos no âmbito de um processo judicial contra várias empresas de redes sociais e divulgados pela NBC News.

Segundo esses registos, o Bell foi concebido como uma plataforma fechada por escola, permitindo que os estudantes comunicassem apenas com colegas da mesma instituição, através de mensagens, fóruns e chats de grupo. O objetivo passava por criar um “campus digital” onde os jovens pudessem discutir eventos escolares, equipas desportivas ou acontecimentos do dia a dia.

Uma apresentação interna do Facebook referia que “a comunicação no ensino secundário é importante para os adolescentes e importante para nós ganharmos”, sublinhando a estratégia de atrair utilizadores antes dos 18 anos e integrá-los posteriormente na plataforma principal da empresa.

A Meta, empresa-mãe do Facebook, afirmou que o Bell foi apenas uma ideia exploratória inicial e não explicou por que razão o projeto acabou por ser abandonado. Os documentos surgem num processo judicial que acusa várias empresas tecnológicas de conceberem produtos viciantes e direcionados a menores, apesar de alertas sobre os riscos para a saúde mental.