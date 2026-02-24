Ouvir
​Caso Epstein

Departamento de Justiça terá retido ficheiros sobre alegados abusos de Trump

24 fev, 2026 - 22:59 • Ricardo Vieira

De acordo com investigação da rádio pública NPR, entre os documentos retidos estão entrevistas com uma mulher que acusou Trump de a ter molestado sexualmente há várias décadas, quando esta ainda era menor de idade.

O Departamento de Justiça (DOJ) travou a divulgação de ficheiros Epstein com alegações de que Donald Trump terá abusado sexualmente de uma rapariga menor de idade, segundo uma investigação da rádio pública NPR.

Também foram removidos da base de dados pública alguns documentos com acusações contra o abusador condenado Jeffrey Epstein, com referência ao Presidente norte-americano, indica a estação.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Entre os documentos retidos pelo DOJ estão mais de 50 páginas de entrevistas e notas sobre conversas com uma mulher que acusou Trump de a ter molestado sexualmente há várias décadas, quando esta ainda era menor.

Caso Epstein

O Departamento de Justiça dos EUA, liderado pela procuradora-geral Pam Bondi, ainda não reagiu a esta investigação da rádio pública norte-americana.

Entretanto, os democratas na Comissão de Supervisão e Reforma Governamental da Câmara dos Representantes estão a investigar se o Departamento de Justiça reteve deliberadamente os ficheiros polémicos sobre Donald Trump, noticia o site Politico.

O congressista Robert Garcia afirmou, em comunicado, que tal ato por parte do Departamento de Justiça violaria a lei aprovada pelo Congresso em novembro, que obriga a administração a divulgar publicamente todos os ficheiros na sua posse relacionados com o processo federal contra Jeffrey Epstein.

Tópicos
