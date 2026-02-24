Ouvir
França

Diretora do Louvre demite-se após assalto e outras polémicas

24 fev, 2026 - 21:07 • Catarina Magalhães

Depois do episódio do roubo de jóias no Louvre, das falhas nos sistemas de segurança e das várias obras de arte e documentos antigos danificados, Macron elogiou a demissão da diretora do museu como um "ato de responsabilidade num momento em que o maior museu do mundo precisa de apaziguamento".

"A sua saída era inevitável, mas durou pouco mais de quatro meses após o roubo das jóias da coroa." A revista online francesa especializada em história da arte "La Tribune de l'Art" avançou, assim, com a notícia da demissão da diretora do Museu do Louvre nesta terça-feira.

Nos últimos meses, Laurence des Cars estava sob pressão para se afastar do cargo do museu mais visitado do mundo.

A antiga diretora apresentou a demissão ao Presidente da República francês, Emmanuel Macron, que a aceitou prontamente.

Macron elogiou o "ato de responsabilidade num momento em que o maior museu do mundo precisa de apaziguamento", lê-se no comunicado publicado nesta terça-feira.

Em reação, o Palácio do Eliseu, propriedade da Presidência francesa, já anunciou que é esperada uma "Nova Renascença" do Louvre, um programa de investimento que ronda entre 700 e 800 milhões de euros ao longo de 10 anos.

Depois do episódio do roubo de jóias, foram conhecidas falhas nos sistemas de segurança do Louvre, a password de acesso às câmara de videovigilância era "Louvre", várias obras de arte e documentos antigos ficaram danificados devido a uma inundação.

Foi ainda descoberto um esquema de 10 milhões de euros que envolvia reutilizar bilhetes de entrada única para pessoas diferentes ao longo de 10 anos.

Para além de se querer reforçar os sistemas de segurança, o objetivo do plano é, por isso, criar melhores condições para a preservação das obras e mais espaço para visitantes, aumentando a capacidade de 8 milhões para 12 milhões de pessoas por ano.

Saiba Mais
