Ex-embaixador Mandelson detido por risco de fuga. Advogados rejeitam alegação

Os advogados que representam o antigo embaixador britânico Peter Mandelson afirmaram que a detenção na terça-feira deveu-se a uma "insinuação infundada" de que planeava abandonar o Reino Unido, avançou o jornal britânico "The Independent".

Mandelson, de 72 anos, foi libertado na madrugada desta terça-feira sob fiança, após ser detido inicialmente em Londres por alegada má conduta no exercício de funções públicas.

Depois de divulgados milhões de documentos relacionados com o falecido norte-americano condenado por abusos sexuais Jeffrey Epstein, o antigo representante britânico nos Estados Unidos da América (EUA) está envolvido numa polémica desde o início deste mês.

Segundo o gabinete de advogados, o ex-embaixador tinha acordado com a polícia para ser interrogado voluntariamente no próximo mês, depois de as autoridades reunirem provas que o justificassem.

Porém, a alegação de querer abandonar o país e mudar-se permanentemente para o estrangeiro alterou os planos das autoridades britânicas, que avançaram para a detenção por risco de fuga.



"A detenção foi motivada por uma insinuação infundada de que Mandelson planeava deixar o país e estabelecer residência permanente no estrangeiro", revelou o escritório de advogados Mishcon de Reya, em comunicado. "Não há absolutamente qualquer verdade nesta alegação."