Ouvir
  • Noticiário das 0h
  • 24 fev, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Rússia

Explosão junto a estação de Moscovo provoca dois mortos

24 fev, 2026 - 00:16 • Redação, com agências

Imagens de videovigilância mostram um suspeito a aproximar-se de um carro da polícia no exterior de estação no centro da cidade de Moscovo.

A+ / A-

Uma explosão no exterior de uma estação ferroviária em Moscovo matou duas pessoas na madrugada desta terça-feira, incluindo um agente da polícia e um suspeito que se acredita ter sido o autor do episódio ao colocar um engenho explosivo, segundo as agências de notícias russas.

A polícia local afirmou que os investigadores analisaram imagens de videovigilância que mostram um suspeito a aproximar-se de um carro da polícia no exterior da estação de Savyolovsky, no centro de Moscovo.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Outros dois agentes da polícia ficaram feridos na explosão.

A polícia não apresentou qualquer explicação ou motivação para o incidente.

Nesta quarta-feira assinalam-se quatro anos desde que a ofensiva militar russa no território ucraniano, lançada a 24 de fevereiro de 2022, mergulhou a Europa naquela que é considerada a crise de segurança mais grave desde a Segunda Guerra Mundial (1939-1945).

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 0h
  • 24 fev, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Luís Neves: "Não é possível continuar a ter salários tão baixos" na PSP

Luís Neves: "Não é possível continuar a ter salários t(...)

Recuperação com velhas medidas “está condenada ao fracasso”

Recuperação com velhas medidas “está condenada ao frac(...)

"Hoje critico-o bastante, mas o meu maior ídolo era o Rui Costa"

"Hoje critico-o bastante, mas o meu maior ídolo era o (...)

O que levou à detenção do príncipe André?

O que levou à detenção do príncipe André?