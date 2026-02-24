Explosão junto a estação de Moscovo provoca dois mortos

24 fev, 2026 - 00:16 • Redação, com agências
Uma explosão no exterior de uma estação ferroviária em Moscovo matou duas pessoas na madrugada desta terça-feira, incluindo um agente da polícia e um suspeito que se acredita ter sido o autor do episódio ao colocar um engenho explosivo, segundo as agências de notícias russas.
A polícia local afirmou que os investigadores analisaram imagens de videovigilância que mostram um suspeito a aproximar-se de um carro da polícia no exterior da estação de Savyolovsky, no centro de Moscovo.
Outros dois agentes da polícia ficaram feridos na explosão.
A polícia não apresentou qualquer explicação ou motivação para o incidente.
Nesta quarta-feira assinalam-se quatro anos desde que a ofensiva militar russa no território ucraniano, lançada a 24 de fevereiro de 2022, mergulhou a Europa naquela que é considerada a crise de segurança mais grave desde a Segunda Guerra Mundial (1939-1945).