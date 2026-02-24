Irão admite protestos estudantis, mas avisa que não devem ultrapassar “limites”

O governo do Irão afirmou esta terça-feira que os estudantes universitários podem continuar a protestar, mas advertiu que as manifestações não devem ultrapassar “limites”, como o desrespeito pela bandeira nacional ou por símbolos considerados sagrados.

“Os estudantes universitários têm o direito de protestar, mas todos devem compreender os limites”, afirmou a porta-voz do governo iraniano, Fatemeh Mohajerani, na primeira reação oficial aos protestos que regressaram aos campus desde o fim de semana. “Coisas sagradas e a bandeira são dois exemplos desses limites que devemos proteger e não ultrapassar ou desviar, mesmo no auge da raiva”, acrescentou.

As declarações surgem depois de estudantes se terem reunido no sábado, no arranque do novo semestre, em várias universidades do país, dando continuidade aos protestos nacionais que atingiram o auge em janeiro e que foram alvo de uma repressão violenta por parte das autoridades.

Apesar do aviso, Mohajerani reconheceu o descontentamento entre os jovens. “Os estudantes iranianos têm feridas no coração e viram cenas que podem perturbá-los e enfurecê-los; essa raiva é compreensível”, disse.

Imagens divulgadas nas redes sociais a 23 de fevereiro mostram manifestações antigovernamentais na universidade feminina Alzahra, em Teerão. A imprensa local refere que houve protestos tanto pró como antigovernamentais, com a recuperação de slogans usados nas mobilizações de janeiro.

Os protestos tiveram início em dezembro, motivados pelas dificuldades económicas agravadas pelas sanções internacionais, e transformaram-se em manifestações nacionais nos dias 8 e 9 de janeiro.

A Agência de Notícias de Ativistas dos Direitos Humanos (HRANA), sediada nos Estados Unidos, contabilizou mais de 7.000 mortos, alertando que o número real de vítimas poderá ser significativamente superior. As autoridades iranianas reconhecem mais de 3.000 mortes, mas atribuem a violência a “atos terroristas” alegadamente fomentados pelos Estados Unidos e por Israel.

Segundo a porta-voz do governo, uma missão de apuramento de factos está a investigar “as causas e os fatores” dos protestos e deverá apresentar relatórios nos próximos tempos.