Israel anuncia nova ajuda energética a Kiev "enquanto o mundo comemora os quatros anos"

O acordo foi finalizado durante uma chamada telefónica entre o ministro dos Negócios Estrangeiros israelita, Gideon Sa'ar, e o ministro dos Negócios Estrangeiros ucraniano, Andriy Sibiga, que se focou nas "necessidades energéticas urgentes".

"Enquanto o mundo comemora quatro anos desde o início da guerra na Ucrânia, Israel solidariza-se com o povo ucraniano", frisou o Ministério dos Negócios Estrangeiros israelita, confirmando a entrega de 117 centrais elétricas portáteis à região de Kiev.

Israel anunciou esta terça-feira uma nova ajuda energética a Kiev, no dia em que se assinala o quarto ano desde a invasão russa em larga escala da Ucrânia.

"Enquanto as comunidades continuam a enfrentar ataques a infraestruturas críticas, Israel continua empenhado em prestar assistência humanitária prática e vital no terreno", acrescentaram as autoridades israelitas.

A Ucrânia está a viver esta terça-feira um dia de reconhecimento pela sua resistência à invasão em larga escala da Rússia, contexto em que o Presidente, Volodymyr Zelensky, sublinhou que a ofensiva de Putin para ocupar a Ucrânia "não quebrou o povo ucraniano".

"Hoje, completam-se exatamente quatro anos desde que Putin planeou tomar Kyiv em três dias. E isto diz muito da nossa resistência, de como a Ucrânia tem lutado durante todo este tempo", escreveu Zelensky na sua conta na plataforma digital Telegram, destacando "a grande coragem, o trabalho duro, a perseverança e o longo caminho" enfrentado por milhões de compatriotas desde 24 de fevereiro de 2022.

A ofensiva militar russa no território ucraniano, lançada a 24 de fevereiro de 2022, mergulhou a Europa naquela que é considerada a crise de segurança mais grave desde a Segunda Guerra Mundial (1939-1945).