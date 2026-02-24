Israel avisa Líbano de que atacará em força o país se o Hezbollah se juntar à guerra entre Irão e Estados Unidos

24 fev, 2026 - 11:28 • João Carlos Malta com Reuters
Israel enviou uma mensagem indireta ao Líbano de que atacará duramente o país, visando infraestruturas civis, incluindo o aeroporto, notícia a agência Reuters.
O ataque ocorrerá no caso de o Hezbollah se envolver numa guerra entre os EUA e o Irão.
A informação foi dada àquela agência de notícias por dois altos funcionários libaneses na terça-feira.
A Reuters tentou confirmar a informação com o governo israelita e com o governo libanês, mas até ao momento não obteve qualquer reação.
[em atualização]