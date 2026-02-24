Jovem abatido junto à residência de Trump estaria obececado com os ficheiros Epstein

O jovem de 21 anos que foi morto a tiro depois de ter invadido o resort de Donald Trump, na Florida, no domingo – empunhando uma espingarda – era de uma família da Carolina do Norte, apoiante do presidente, e, segundo novas informações estava cada vez mais obcecado com o caso dos ficheiros de Jeffrey Epstein.

A investigação do FBI sobre a invasão atribuída a Austin Tucker Martin está a focar-se nos seus movimentos e motivações. Martin foi confrontado por agentes dos Serviços Secretos e por um polícia local dentro do perímetro de segurança de Mar-a-Lago e morto depois de lhes apontar uma espingarda, disseram as autoridades.

O TMZ noticiou que Martin estava cada vez mais obcecado por Epstein – um antigo amigo de Trump e de muitas outras pessoas poderosas – após a recente divulgação de ficheiros relacionados com o processo contra o criminoso sexual. Esta publicação afirmou ter obtido uma mensagem de texto que enviou a um colega de trabalho no início de fevereiro.

Segundo o TMZ, a mensagem dizia: “Não sei se leste sobre os Arquivos Epstein, mas o mal é real e inegável… Conta a outras pessoas o que ouviste sobre os Arquivos Epstein e o que o governo está a fazer em relação a isso. Faz com que as pessoas saibam.”