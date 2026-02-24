Ouvir
Jovem abatido junto à residência de Trump estaria obececado com os ficheiros Epstein

24 fev, 2026 - 07:59 • Redação

A investigação do FBI sobre a invasão atribuída a Austin Tucker Martin está a focar-se nos seus movimentos e motivações. Martin foi confrontado por agentes dos Serviços Secretos e por um polícia local dentro do perímetro de segurança de Mar-a-Lago e morto depois de lhes apontar uma espingarda, disseram as autoridades.

O jovem de 21 anos que foi morto a tiro depois de ter invadido o resort de Donald Trump, na Florida, no domingo – empunhando uma espingarda – era de uma família da Carolina do Norte, apoiante do presidente, e, segundo novas informações estava cada vez mais obcecado com o caso dos ficheiros de Jeffrey Epstein.

A investigação do FBI sobre a invasão atribuída a Austin Tucker Martin está a focar-se nos seus movimentos e motivações. Martin foi confrontado por agentes dos Serviços Secretos e por um polícia local dentro do perímetro de segurança de Mar-a-Lago e morto depois de lhes apontar uma espingarda, disseram as autoridades.

O TMZ noticiou que Martin estava cada vez mais obcecado por Epstein – um antigo amigo de Trump e de muitas outras pessoas poderosas – após a recente divulgação de ficheiros relacionados com o processo contra o criminoso sexual. Esta publicação afirmou ter obtido uma mensagem de texto que enviou a um colega de trabalho no início de fevereiro.

Segundo o TMZ, a mensagem dizia: “Não sei se leste sobre os Arquivos Epstein, mas o mal é real e inegável… Conta a outras pessoas o que ouviste sobre os Arquivos Epstein e o que o governo está a fazer em relação a isso. Faz com que as pessoas saibam.”

Homem que tentou invadir residência de Trump morto a tiro pelos Serviços Secretos

Martin tinha-se formado recentemente no liceu e acredita-se que tenha conduzido desde a casa na Carolina do Norte até à Flórida na tarde de sábado, comprando a arma durante a viagem.

O New York Times noticiou que, no ano passado, o jovem abatido em Mar-o-Lago fundou uma empresa, a Fresh Sky Illustrations, que comercializava desenhos originais de campos de golfe, vendidos em lojas e por encomenda.

O ilustrador era de Cameron, na Carolina do Norte, onde os familiares o descreveram como “tranquilo” e contra o uso de armas. O primo de Martin disse à Associated Press que a família é fervorosamente pró-Trump.

"Somos grandes apoiantes de Trump, todos nós", disse Braeden Fields. "Todos." Acrescentou, no entanto, que Martin tendia a não falar sobre política.

Fields disse que Martin costumava doar parte do salário mensal a instituições de caridade – e teve dificuldade em compreender o que as autoridades disseram que o primo fez no domingo.

A família de Martin terá ficado alarmada com o desaparecimento no fim de semana, publicando no Facebook que ele estava desaparecido. Um relatório policial de pessoa desaparecida foi registado numa base de dados nacional depois de o gabinete do xerife do condado de Moore, na Carolina do Norte, ter recebido uma denúncia de um familiar na manhã de domingo.

Trump não esteve em Mar-a-Lago no fim de semana e até agora não comentou o incidente.

Vítimas de Epstein vão assistir ao discurso de Trump sobre o Estado da União

Estados Unidos

Vítimas de Epstein vão assistir ao discurso de Trump sobre o Estado da União

Terramoto político a ser discutido pelo Presidente(...)

