Líderes do G7 reafirmam apoio inabalável à Ucrânia no aniversário da guerra

Os líderes do Grupo dos Sete (G7) reafirmaram o seu apoio inabalável à Ucrânia na defesa da sua integridade territorial e do seu direito de existir, numa declaração publicada esta terça-feira, coincidindo com o quarto aniversário da invasão da Rússia à Ucrânia.

“Expressamos o nosso apoio contínuo aos esforços do Presidente Donald Trump para alcançar estes objetivos, ao iniciar um processo de paz e levar as partes a negociações diretas. A Europa tem um papel de liderança a desempenhar neste processo, juntando-se a outros parceiros”, afirmaram.

“Reconhecemos que apenas a Ucrânia e a Rússia, trabalhando em conjunto em negociações de boa-fé, podem alcançar um acordo de paz”, refere a declaração, que aparenta ter o apoio de Washington.

O G7 inclui Canadá, França, Alemanha, Itália, Japão, Reino Unido e Estados Unidos, além da União Europeia.

