Guerra na Ucrânia

Líderes europeus prometem apoio à Ucrânia à medida que a guerra entra no quinto ano

24 fev, 2026 - 17:12 • Reuters

Responsáveis europeus, incluindo a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, o Presidente da Finlândia, Alexander Stubb, e a primeira-ministra da Dinamarca, Mette Frederiksen, deslocaram-se a Kiev para o aniversário.

Os líderes europeus prometeram esta terça-feira não abandonar a Ucrânia, à medida que a invasão da Rússia entrava no quinto ano, embora as divisões entre os parceiros de Kiev tenham ofuscado as comemorações do início do maior conflito no continente em décadas.

O aniversário do início do conflito ocorre um dia depois de a Hungria ter vetado novas sanções da União Europeia contra a Rússia e um empréstimo de 90 mil milhões de euros (105 mil milhões de dólares) crucial para a sobrevivência da Ucrânia.

A Hungria, que mantém laços estreitos com Moscovo, e a vizinha Eslováquia acusam Kiev de bloquear deliberadamente o fornecimento de petróleo russo através do oleoduto Druzhba, que a Ucrânia diz estar a tentar reparar após um ataque russo no mês passado.

Zelensky diz que os 90 mil milhões da União Europeia são importantes para “a resistência da Ucrânia”

Zelensky diz que os 90 mil milhões da União Europeia são importantes para "a resistência da Ucrânia"

A ajuda da UE, bloqueada pela Hungria, vista como (...)

O Presidente Volodymyr Zelensky, sob crescente pressão dos EUA para garantir um acordo de paz, tem instado repetidamente os aliados de Kiev a apertar as sanções contra Moscovo e a enviar mais armas, enquanto o Presidente russo Vladimir Putin não dá sinais de pôr fim à guerra.

Merz: "Esta guerra só terminará quando Putin perceber que não pode ganhar"

Responsáveis, incluindo a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, o Presidente da Finlândia, Alexander Stubb, e a primeira-ministra da Dinamarca, Mette Frederiksen, deslocaram-se a Kiev para o aniversário, mas não foram acompanhados por chefes dos principais governos ocidentais.

Os líderes presentes em Kiev reuniram-se no âmbito da Coligação da Vontade. O primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, que participou por videoconferência, afirmou que os aliados da Ucrânia terão de “fazer o trabalho duro” de apoiar Kyiv e pressionar a Rússia.

O Reino Unido sancionou esta terça-feira o gigante dos oleodutos Transneft, entre quase 300 outros alvos russos, no que descreveu como o maior pacote de medidas desde os primeiros meses da guerra.

“Sabemos que, quando se trata de negociações, há uma pessoa que está a impedir o progresso dessas negociações, e essa pessoa é Putin — e ninguém mais”, afirmou Starmer.

O chanceler alemão Friedrich Merz, também a participar à distância, disse ser crucial “secar o financiamento da guerra da Rússia” avançando com um 20.º pacote de sanções. “Temos de ser muito claros: esta guerra só terminará quando Putin perceber que não pode ganhar”, afirmou.

Bruxelas planeia apresentar uma proposta legislativa para proibir permanentemente as importações de petróleo russo a 15 de Abril, três dias após umas eleições parlamentares vistas como o principal obstáculo ao acordo da Hungria, segundo responsáveis da UE e um documento consultado pela Reuters.

Em Kiev, Von der Leyen afirmou que a UE irá concretizar o empréstimo de 90 mil milhões de euros à Ucrânia, “de uma forma ou de outra”.

Putin acusou a Ucrânia de tentar sabotar o processo de paz

Do lado da Rússia, em declarações transmitidas pela televisão, Putin acusou a Ucrânia de tentar sabotar o processo de paz, bloqueado pelas questões do território e do controlo da maior central nuclear da Europa.

Separadamente, o principal assessor do Kremlin, Yuri Ushakov, disse que a Rússia informará os EUA sobre o que afirma serem tentativas da Ucrânia de obter armas nucleares. Não apresentou provas, e Kiev negou a alegação.

A Rússia insiste que a Ucrânia deve ceder os 20% finais da região oriental de Donetsk, industrializada e fortemente fortificada — enquanto Kiev é inflexível em não abdicar de território que milhares de pessoas morreram a defender.

Ucrânia e Rússia em guerra. Quatro anos depois da invasão, o impasse
Ucrânia e Rússia em guerra. Quatro anos depois da invasão, o impasse

Zelensky afirmou, num discurso matinal, que não trairá os sacrifícios feitos pelo seu povo apenas para pôr fim ao conflito: “Não podemos, não devemos, entregá-lo, esquecê-lo, traí-lo.”

O ambiente nas ruas de Kiev foi contido esta terça-feira, com algumas dezenas de pessoas reunidas numa cerimónia na praça central, com soldados a transportar bandeiras, para recordar os mortos em silêncio. O cansaço da guerra é o sentimento predominante entre muitos ucranianos.

“Não acho que vá acabar rapidamente, porque a Rússia odeia-nos e fará tudo o que for possível para nos destruir”, disse Svitlana Yur, de 48 anos, residente em Kiev.

Quase 6 milhões de pessoas deixaram a Ucrânia e mais de 3 milhões estão deslocadas dentro das suas fronteiras, o que representa mais de um quinto da população pré-guerra.

Ivan, Marta e Ivan. Como três jovens ucranianos fugiram do Donbass ocupado pela Rússia

Quatro anos de guerra na Ucrânia

Ivan, Marta e Ivan. Como três jovens ucranianos fugiram do Donbass ocupado pela Rússia

Muitas crianças e jovens ucranianos foram crescend(...)

Num discurso televisivo ao Parlamento Europeu, Zelensky instou os membros da UE, composta por 27 países, a continuarem a defender o modo de vida europeu, afirmando que a adesão à UE será uma garantia da segurança futura da Ucrânia após a assinatura de um acordo de paz.

A UE está a ponderar formas de conceder à Ucrânia pelo menos alguns benefícios da adesão antes de esta implementar todas as numerosas reformas económicas, democráticas e judiciais exigidas para a adesão plena.

“Os russos têm de aprender que a Europa é uma união de nações independentes e de milhões de pessoas que não toleram a humilhação e não aceitarão a violência”, afirmou Zelensky.

Zelensky convidou ainda o Presidente dos EUA, Donald Trump: “Só visitando a Ucrânia e vendo as nossas vidas e lutas com os seus próprios olhos, compreendendo o nosso povo e a dimensão da sua dor, é que se pode perceber do que esta guerra realmente se trata.”

Saiba Mais
