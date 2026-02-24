México mobiliza 10 mil soldados para acabar com violência após morte de "El Mencho"

24 fev, 2026 - 01:23 • Redação, com agências
O México mobilizou 10 mil soldados na região oeste do seu território para conter a violência desencadeada pela morte do barão das drogas mais procurado do país, que já causou pelo menos 50 mortos, avançou o jornal mexicano "El Tiempo".
Nemesio Oseguera, conhecido como "El Mencho", líder do Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), foi ferido no domingo durante uma operação militar na cidade de Tapalpa, no Estado de Jalisco (Oeste), e morreu durante o transporte de avião para a Cidade do México, segundo o Exército.
Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui
O anúncio da sua morte provocou uma reação violenta do cartel, cujos alegados membros bloquearam estradas, incendiaram veículos, atacaram postos de gasolina, estabelecimentos comerciais e bancos, e confrontaram as autoridades em 20 Estados mexicanos.
Durante a operação militar e os confrontos que se seguiram, 25 membros da Guarda Nacional, assim como um agente de segurança e um responsável do Ministério Público foram mortos, bem como 46 membros do cartel, indicaram as autoridades.
O Governo português está a aconselhar portugueses, turistas e residentes, a evitarem "deslocações desnecessárias" a seis estados mexicanos: Jalisco, Nayarit, Guanajuato, Colima, Michoacán e Tamaulipas.
"O México mantém uma elevada incidência de criminalidade, pelo que é recomendável tomar as devidas precauções", refere o portal, que remete o reportar de dificuldades para o Gabinete de Emergência Consular, que encaminhará qualquer situação e que pode ser contactado através do email gec@mne.pt ou dos números +351 961 706 472 e +351 21 792 9714.
Já o Presidente norte-americano Donald Trump pediu esta segunda-feira ao México que aumente a presença de exército nas ruas e os esforços na luta contra os cartéis de droga.
Tráfico de droga
Ao contrário de "El Chapo", Nemesio Oseguera Cerva(...)