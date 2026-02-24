Novas tarifas de Trump de 10% começam a ser aplicadas hoje

24 fev, 2026 - 08:26 • Redação
As novas tarifas globais do presidente dos EUA, Donald Trump, de 10% entraram em vigor, depois de o Supremo Tribunal ter bloqueado muitas das suas amplas taxas de importação na sexta-feira.
Poucas horas depois da decisão da semana passada, o presidente assinou uma ordem executiva para impor a nova taxa a partir de hoje.
No entanto, uma diretiva oficial para aumentar a taxa ainda não foi emitida. "Penso que isto simplesmente aumenta o caos e a confusão", disse à BBC Carsten Brzeski, analista do banco de investimento ING, referindo-se às tarifas em constante mudança e aos seus efeitos nas empresas.
"Em termos de incerteza, estamos de volta ao ponto em que estávamos no ano passado", acrescentou a analista, afirmando que existe agora um maior risco de retaliação por parte dos parceiros comerciais dos EUA.
"O risco de uma verdadeira guerra tarifária - uma guerra comercial - é claramente maior do que no ano passado", afirmou.
A ordem executiva assinada por Trump na sexta-feira refere que a tarifa de importação temporária visa "resolver problemas fundamentais de pagamentos internacionais e dar continuidade ao trabalho do governo para reequilibrar as relações comerciais em benefício dos trabalhadores, agricultores e fabricantes americanos".O governo está a aplicar a taxa com base na Secção 122 da Lei do Comércio de 1974, que permite ao Presidente impor a tarifa durante 150 dias sem a aprovação do Congress
