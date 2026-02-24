Ouvir
  • Noticiário das 9h
  • 24 fev, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Estados Unidos

Novas tarifas de Trump de 10% começam a ser aplicadas hoje

24 fev, 2026 - 08:26 • Redação

A nova taxa das tarifas é inferior ao esperado, uma vez que Trump tinha dito no sábado que iria impor uma taxa de 15%.

A+ / A-

As novas tarifas globais do presidente dos EUA, Donald Trump, de 10% entraram em vigor, depois de o Supremo Tribunal ter bloqueado muitas das suas amplas taxas de importação na sexta-feira.

Poucas horas depois da decisão da semana passada, o presidente assinou uma ordem executiva para impor a nova taxa a partir de hoje.

No entanto, uma diretiva oficial para aumentar a taxa ainda não foi emitida. "Penso que isto simplesmente aumenta o caos e a confusão", disse à BBC Carsten Brzeski, analista do banco de investimento ING, referindo-se às tarifas em constante mudança e aos seus efeitos nas empresas.

Afinal não são 10%, mas 15%: Trump agrava tarifas globais

Afinal não são 10%, mas 15%: Trump agrava tarifas globais

Donald Trump anunciou o aumento das tarifas globai(...)

"Em termos de incerteza, estamos de volta ao ponto em que estávamos no ano passado", acrescentou a analista, afirmando que existe agora um maior risco de retaliação por parte dos parceiros comerciais dos EUA.

"O risco de uma verdadeira guerra tarifária - uma guerra comercial - é claramente maior do que no ano passado", afirmou.

A ordem executiva assinada por Trump na sexta-feira refere que a tarifa de importação temporária visa "resolver problemas fundamentais de pagamentos internacionais e dar continuidade ao trabalho do governo para reequilibrar as relações comerciais em benefício dos trabalhadores, agricultores e fabricantes americanos".

O governo está a aplicar a taxa com base na Secção 122 da Lei do Comércio de 1974, que permite ao Presidente impor a tarifa durante 150 dias sem a aprovação do Congress
Supremo Tribunal dos EUA anula grande parte das tarifas de Trump

EUA

Supremo Tribunal dos EUA anula grande parte das tarifas de Trump

Presidente não tinha base legal para impor as tari(...)

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 9h
  • 24 fev, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Luís Neves: "Não é possível continuar a ter salários tão baixos" na PSP

Luís Neves: "Não é possível continuar a ter salários t(...)

Recuperação com velhas medidas “está condenada ao fracasso”

Recuperação com velhas medidas “está condenada ao frac(...)

"Hoje critico-o bastante, mas o meu maior ídolo era o Rui Costa"

"Hoje critico-o bastante, mas o meu maior ídolo era o (...)

O que levou à detenção do príncipe André?

O que levou à detenção do príncipe André?