México

Presidente do México diz que há “todas as garantias” para o Mundial de 2026

24 fev, 2026 - 15:44

Sheinbaum afirmou que a situação está a normalizar-se depois de membros de cartéis terem coordenado uma série de ataques violentos no domingo.

A presidente do México, Claudia Sheinbaum, afirmou esta terça-feira que existem “todas as garantias” para a realização do Campeonato do Mundo de 2026 no país, depois de a captura e morte do líder de cartel mais procurado do México ter desencadeado bloqueios de estradas, incêndios criminosos e confrontos de segurança, nomeadamente no estado de Jalisco.

Questionada sobre se o principal torneio internacional de futebol, que deverá atrair multidões de adeptos de todo o mundo para jogos na Cidade do México, Monterrey e em Guadalajara, capital do estado de Jalisco, representaria um risco para os visitantes, Sheinbaum disse que “não há risco”.

Sheinbaum afirmou que a situação está a normalizar-se depois de membros de cartéis terem coordenado uma série de ataques violentos no domingo, na sequência de uma operação para capturar o líder de cartel Nemesio Oseguera, conhecido como “El Mencho”, que resultou na sua morte.

Vários novos bloqueios de estradas surgiram durante a noite, disse Sheinbaum numa conferência de imprensa matinal, acrescentando que as forças de segurança estão a trabalhar para restabelecer a segurança.

Sheinbaum tem seguido em grande medida a linha política do seu antecessor, Andrés Manuel López Obrador, que deu prioridade ao combate à pobreza e a outras causas profundas da violência, adotando o lema “abraços, não balas”. Questionada sobre se a morte de Oseguera representaria uma rutura com essa política, Sheinbaum afirmou que isso nunca seria o caso.

“A detenção de um suspeito de crime com mandado de captura pode gerar este tipo de situação, mas estamos à procura de paz, não de guerra”, afirmou.

As detenções de outros altos responsáveis de cartéis no estado de Sinaloa, nos últimos anos, também desencadearam retaliações, incluindo tiroteios e veículos incendiados.

O México vai acolher 13 dos 104 jogos do Campeonato do Mundo de Futebol de 2026. Quatro desses jogos terão lugar em Guadalajara. O país irá ainda receber alguns jogos de preparação antes da abertura do torneio, a 11 de Junho.

