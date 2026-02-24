Quatro anos de guerra na Ucrânia: Amnistia Internacional alerta para o risco de normalizar a impunidade

Quatro anos após a invasão em grande escala da Ucrânia pela Rússia, a Amnistia Internacional deixa um alerta claro: o mundo não pode ceder à fadiga da guerra nem aceitar a impunidade como preço da paz.

Em comunicado, a diretora sénior de Investigação, Advocacy, Política e Campanhas da organização, Erika Guevara-Rosas, afirma que “o povo da Ucrânia suportou mais um ano de agressão em grande escala, a mais devastadora em termos humanitários e a mais mortífera para civis desde 2022”.

A responsável sublinha que, apesar da gravidade dos crimes, o presidente russo Vladimir Putin e outros altos responsáveis indiciados pelo Tribunal Penal Internacional continuam fora do alcance da justiça.

A Amnistia Internacional denuncia ainda um enfraquecimento preocupante da determinação internacional, num contexto em que os compromissos com a justiça e os direitos humanos estão a ser postos em causa.

“Apesar da agressão em curso, a determinação internacional em opor-se aos crimes da Rússia tem sido mais pressionada nos últimos meses”, afirmou Guevara-Rosas, apontando para mudanças políticas globais que fragilizam a ordem internacional baseada em regras.

A organização alerta para discursos que minimizam a responsabilidade da Rússia e para propostas que sugerem que a impunidade por crimes de agressão pode ser aceitável para pôr fim aos combates. Situação visível também nos ataques ao Tribunal Penal Internacional e nas restrições recentes ao apoio a refugiados ucranianos.

“A injustiça deve ser combatida, não normalizada. A impunidade deve ser contestada, não integrada em propostas de paz”, insiste a dirigente.

No terreno, a realidade continua dramática. Civis são alvo de ataques indiscriminados todos os dias, infraestruturas essenciais são destruídas e milhões de pessoas veem a sua sobrevivência em risco.

A Amnistia Internacional denuncia ainda tortura de prisioneiros de guerra, deportações forçadas, doutrinação de crianças e perseguição a professores nos territórios ocupados, enquanto Moscovo exige mais território ucraniano como condição para negociações de paz.

A organização recorda que a agressão russa dura há mais de 12 anos, desde a ocupação ilegal da Crimeia, deixando milhões de deslocados, famílias destruídas e um rasto profundo de sofrimento.

Para Erika Guevara-Rosas, qualquer pressão sobre a Ucrânia para abdicar da justiça ou aceitar exigências territoriais é ilegal e moralmente inaceitável.

“Os crimes ao abrigo do direito internacional não prescrevem”, reforça.

Num momento classificado como crítico para a humanidade, a Amnistia Internacional conclui com um apelo direto: a comunidade internacional não pode vacilar. A Ucrânia tem direito à verdade, à justiça e a reparações — pelo passado, pelo presente e pelo futuro do país.