Rei da Noruega internado com infeção em Espanha

24 fev, 2026 - 20:49 • Ricardo Vieira, com Reuters

O monarca, de 89 anos, está hospitalizado em Tenerife devido a uma infeção e a desidratação.

A+ / A-

O Rei Haroldo V da Noruega foi internado de urgência num hospital em Espanha, anunciou esta terça-feira a casa real, em comunicado.

O monarca, de 89 anos, está hospitalizado em Tenerife devido a uma infeção e a desidratação.

De acordo com a casa real norueguesa, o estado de saúde de Haroldo V é estável.

O monarca está em Tenerife a passar férias com a rainha Sonja.

O Rei Haroldo V é o chefe de Estado da Noruega desde 1991.

