Rei da Noruega internado em Espanha devido a infeção

24 fev, 2026 - 20:49 • Ricardo Vieira, com Reuters
O Rei Haroldo V da Noruega foi internado de urgência num hospital em Espanha, anunciou esta terça-feira a casa real, em comunicado.
O monarca, de 89 anos, está hospitalizado em Tenerife devido a uma infeção e a desidratação.
De acordo com a casa real norueguesa, o estado de saúde de Haroldo V é estável.
O monarca está em Tenerife a passar férias com a rainha Sonja.
O Rei Haroldo V é o chefe de Estado da Noruega desde 1991.