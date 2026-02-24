Ouvir
Guerra na Ucrânia

Rússia culpa Ocidente por tornar guerra com Ucrânia "um conflito muito maior"

24 fev, 2026 - 12:07 • Diogo Camilo

No dia em que se assinalam quatro anos da invasão russa à Ucrânia, porta-voz do Kremlin culpa Kiev por não resolver o conflito através de negociações.

O Kremlin avisou esta terça-feira que os objetivos da ofensiva à Ucrânia "ainda não foram alcançados" e que a operação especial militar vai continuar, não existindo previsão para uma nova ronda de negociações para um cessar-fogo entre as duas partes.

No dia em que se assinalam quatro anos da invasão da Rússia a território ucraniano, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, afirmou que o conflito se tornou "um confronto muito maior" depois do Ocidente ter começado a apoiar a Ucrânia, indicando que estes pretendem um confronto e querem "esmagar" a Rússia.

"Após uma intervenção direta neste conflito por países da Europa Ocidental e pelos Estados Unidos, a operação especial militar transformou-se num confronto muito maior entre a Rússia e o Ocidente, o que tem e continua a ter o objetivo de esmagar o nosso país", referiu Peskov, atirando à Ucrânia a responsabilidade de resolver o conflito através de negociações.

"A nossa posição é muito clara e consistente. Agora tudo depende das ações do regime de Kiev", acrescentou.

Peskov aponta que o objetivo da Rússia passa por "garantir a segurança" da população na região do Donbass e que pretende atingi-lo de forma diplomática.

