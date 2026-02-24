Talibãs e Paquistão trocam acusações de novos confrontos após ataques

O governo afegão liderado pelos talibãs e as autoridades paquistanesas trocaram esta terça-feira acusações sobre um novo confronto ao longo da fronteira comum, após os recentes ataques aéreos paquistaneses, que mataram pelo menos 17 civis.

"Esta tarde, na zona de Kot, distrito de Nazyan, província de Nangarhar, o lado paquistanês abriu fogo em direção ao Afeganistão, o que foi respondido pelas forças fronteiriças do Emirado Islâmico", confirmou à agência Efe Zabihullah Noorani, diretor de Informação e Cultura de Nangarhar.

O responsável afegão acrescentou que as forças de fronteira talibãs ripostaram, levando a uma breve troca de tiros entre os dois lados.

"Os combates cessaram e não houve baixas do nosso lado", concluiu a mesma fonte.

Entretanto, o porta-voz do primeiro-ministro paquistanês para a imprensa estrangeira, Mosharraf Zaidi, referiu na rede social X (antigo Twitter) que foi o regime talibã que iniciou os "tiroteios não provocados nas zonas fronteiriças de Torkham e Tirah".

"As forças de segurança do Paquistão responderam imediata e eficazmente, silenciando a agressão talibã", apontou Zaidi, alertando que qualquer nova provocação seria recebida com uma "resposta severa para proteger a integridade territorial do país".

O confronto ocorre no meio de tensões crescentes entre Islamabad e Cabul, após uma série de ataques aéreos das forças paquistanesas no fim de semana contra áreas civis, sob a alegação de que abrigavam grupos terroristas.

O regime talibã alegou que os bombardeamentos atingiram zonas residenciais, matando pelo menos 17 civis, incluindo crianças, e ferindo outros cinco, sem fornecer um número oficial de alegadas mortes de combatentes.

O conflito que opõe Islamabade e Cabul há meses decorre das repetidas acusações do Paquistão de que o Afeganistão alberga grupos insurgentes responsáveis pelos ataques no seu território, algo que Cabul sempre negou.

Em outubro passado, ataques semelhantes ao longo da Linha Durand, a fronteira que os separa, fizeram dezenas de mortos, na pior escalada de violência dos últimos anos, após uma série de atentados paquistaneses no Afeganistão.

A crise terminou com um frágil cessar-fogo mediado pelo Qatar e pela Turquia para garantir a segurança na instável região do sul da Ásia.