Ouvir
  • Noticiário das 8h
  • 24 fev, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Ucrânia assinala quatro anos da invasão russa: “Putin não venceu esta guerra”

24 fev, 2026 - 07:08 • Olímpia Mairos

Quatro anos após o início da ofensiva russa para tomar Kiev, a Ucrânia afirma ter preservado a independência e a soberania, sublinhando a resistência do povo ucraniano.

A+ / A-

Assinalam-se esta segunda-feira quatro anos desde o início da invasão russa da Ucrânia, lançada a 24 de fevereiro, com uma ofensiva que o Kremlin previa durar apenas três dias e culminar com a tomada de Kiev.

Hoje faz exatamente quatro anos que Putin iniciou a sua ofensiva de três dias para tomar Kiev. E isso diz muito sobre a nossa resistência, sobre como a Ucrânia lutou durante todo esse tempo”, refere Volodymyr Zelensky numa mensagem divulgada na rede X.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Segundo o Presidente ucraniano, por detrás dessa resistência estão “milhões do nosso povo, imensa coragem, trabalho incrivelmente árduo, resistência e o longo caminho que a Ucrânia vem percorrendo desde 24 de fevereiro”.

Ao fazer o balanço do conflito, Kiev considera que os objetivos de Moscovo falharam. “Defendemos a nossa independência, não perdemos a nossa soberania; Putin não alcançou os seus objetivos”, sublinha a nota, numa referência direta ao presidente russo, Vladimir Putin.

Ele não quebrou os ucranianos; ele não venceu esta guerra”, acrescenta o comunicado, reiterando que o país conseguiu preservar o seu território e identidade política.

As autoridades ucranianas reafirmam ainda o compromisso com uma solução futura baseada na paz e na justiça. “Preservamos a Ucrânia e faremos tudo para garantir a paz e a justiça”, conclui a mensagem, que termina com a expressão simbólica: “Glória à Ucrânia!

Desde 24 de fevereiro de 2022, a Ucrânia vive um conflito que provocou milhares de mortos, milhões de deslocados e profundas consequências geopolíticas para a Europa e para o mundo.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 8h
  • 24 fev, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Luís Neves: "Não é possível continuar a ter salários tão baixos" na PSP

Luís Neves: "Não é possível continuar a ter salários t(...)

Recuperação com velhas medidas “está condenada ao fracasso”

Recuperação com velhas medidas “está condenada ao frac(...)

"Hoje critico-o bastante, mas o meu maior ídolo era o Rui Costa"

"Hoje critico-o bastante, mas o meu maior ídolo era o (...)

O que levou à detenção do príncipe André?

O que levou à detenção do príncipe André?