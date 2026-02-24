Ucrânia assinala quatro anos da invasão russa: “Putin não venceu esta guerra”

24 fev, 2026 - 07:08 • Olímpia Mairos
Assinalam-se esta segunda-feira quatro anos desde o início da invasão russa da Ucrânia, lançada a 24 de fevereiro, com uma ofensiva que o Kremlin previa durar apenas três dias e culminar com a tomada de Kiev.
“Hoje faz exatamente quatro anos que Putin iniciou a sua ofensiva de três dias para tomar Kiev. E isso diz muito sobre a nossa resistência, sobre como a Ucrânia lutou durante todo esse tempo”, refere Volodymyr Zelensky numa mensagem divulgada na rede X.
Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui
Segundo o Presidente ucraniano, por detrás dessa resistência estão “milhões do nosso povo, imensa coragem, trabalho incrivelmente árduo, resistência e o longo caminho que a Ucrânia vem percorrendo desde 24 de fevereiro”.
Ao fazer o balanço do conflito, Kiev considera que os objetivos de Moscovo falharam. “Defendemos a nossa independência, não perdemos a nossa soberania; Putin não alcançou os seus objetivos”, sublinha a nota, numa referência direta ao presidente russo, Vladimir Putin.
“Ele não quebrou os ucranianos; ele não venceu esta guerra”, acrescenta o comunicado, reiterando que o país conseguiu preservar o seu território e identidade política.
As autoridades ucranianas reafirmam ainda o compromisso com uma solução futura baseada na paz e na justiça. “Preservamos a Ucrânia e faremos tudo para garantir a paz e a justiça”, conclui a mensagem, que termina com a expressão simbólica: “Glória à Ucrânia!”
Desde 24 de fevereiro de 2022, a Ucrânia vive um conflito que provocou milhares de mortos, milhões de deslocados e profundas consequências geopolíticas para a Europa e para o mundo.