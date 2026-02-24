Ucrânia nega alegações “absurdas” da Rússia sobre armas nucleares

A Ucrânia rejeitou esta terça-feira como “absurda” a alegação russa de que Ucrânia estaria a tentar obter armas nucleares com a ajuda do Reino Unido e da França.

“Os responsáveis russos, conhecidos pelo seu impressionante historial de mentiras, estão mais uma vez a tentar fabricar o velho disparate da ‘bomba suja’”, disse Heorhii Tykhyi, porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia, à Reuters.

“Para que fique claro: a Ucrânia já negou muitas vezes antes estas alegações russas absurdas e voltamos agora a negá-las oficialmente. Instamos a comunidade internacional a rejeitar e condenar as ‘bombas sujas’ de desinformação da Rússia.”

Antes, o Serviço de Informações Externas da Rússia (SVR), sem apresentar provas, acusou o Reino Unido e a França de estarem a preparar-se para fornecer secretamente à Ucrânia componentes e tecnologia de armas nucleares. O Reino Unido e a França, ambos países com armas nucleares, não responderam de imediato à alegação.