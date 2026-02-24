UE vai propor proibição permanente do petróleo russo após as eleições na Hungria

A Comissão Europeia vai apresentar uma proposta legislativa para proibir permanentemente as importações de petróleo russo a 15 de Abril, três dias após as eleições legislativas na Hungria, segundo responsáveis da UE e um documento consultado pela Reuters.

Dois responsáveis da UE disseram à Reuters que o calendário foi pensado para evitar que a proibição do petróleo se tornasse um fator central na campanha eleitoral húngara. A Hungria e a Eslováquia, ainda dependentes das importações de petróleo russo, opõem-se firmemente a qualquer proibição.

Nas eleições de 12 de Abril, o primeiro-ministro húngaro, Viktor Orbán, e o seu partido nacionalista Fidesz enfrentam o maior desafio à sua permanência no poder em 16 anos.

A UE já impôs sanções às importações de petróleo russo transportado por via marítima. No entanto, pretende consagrar em lei uma eliminação total do petróleo russo que se mantenha em vigor mesmo que um eventual acordo de paz na guerra na Ucrânia leve a UE a levantar sanções.

A Comissão planeia apresentar a proibição do petróleo russo a 15 de Abril, de acordo com uma agenda preliminar consultada pela Reuters.

Questionado sobre o assunto, um porta-voz da Comissão disse à Reuters que as agendas do executivo europeu são provisórias e que não existe ainda um calendário confirmado para a apresentação da proposta.

Os envios de petróleo russo para a Hungria e a Eslováquia através do oleoduto Druzhba foram interrompidos desde 27 de Janeiro, quando Kiev afirmou que um ataque de um drone russo atingiu equipamentos do oleoduto no oeste da Ucrânia. A Eslováquia e a Hungria dizem que a Ucrânia é responsável pela interrupção prolongada. Kyiv afirma que está a tentar reparar o oleoduto.

Veto da Hungria

O governo de Orbán, que tem mantido relações cordiais com Moscovo desde a invasão russa em grande escala da Ucrânia em 2022, vetou novas sanções da UE contra a Rússia, bem como um grande empréstimo para Kiev, devido ao diferendo em torno do oleoduto Druzhba.

Espera-se que a União Europeia contorne qualquer tentativa da Hungria e da Eslováquia de bloquear a proibição permanente planeada às importações de petróleo russo, recorrendo a um instrumento legal que pode ser aprovado por maioria qualificada dos Estados-membros.

O comissário europeu da Energia, Dan Jørgensen, afirmou que a proposta eliminará gradualmente as importações de petróleo russo até, no máximo, ao final de 2027.

No último trimestre do ano passado, a UE importava apenas 1% do seu petróleo da Rússia, em grande parte devido às sanções do bloco ao crude russo transportado por via marítima.

A UE consagrou em lei, no mês passado, a eliminação total do gás russo até finais de 2027. A Hungria e a Eslováquia prometeram contestar essa lei em tribunal.

Orbán apresentou as eleições de abril na Hungria como uma escolha clara entre “guerra ou paz”, dizendo que os seus opositores arrastariam o país para a guerra que decorre no país vizinho, a Ucrânia — algo que estes negam veementemente.