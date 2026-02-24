Vítimas de Epstein vão assistir ao discurso de Trump sobre o Estado da União

Vários sobreviventes do criminoso sexual condenado Jeffrey Epstein vão assistir esta terça-feira ao discurso do Estado da União do Presidente norte-americano, Donald Trump, no Capitólio. O discurso, o primeiro do segundo mandato de Trump, surge num momento politicamente tenso, marcado pelas últimas revelações nos documentos do caso Epstein divulgados pelo Departamento de Justiça. Além das detenções do antigo príncipe André e do ex-embaixador britânico nos Estados Unidos, Peter Mandelson, o terramoto político ameaça também a administração Trump ao envolver o secretário do Comércio norte-americano, Howard Lutnick, que está sob investigação por mentir sobre a sua relação com Epstein. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Neste contexto, vários representantes democratas utilizaram a tradição de convidar pessoas para o Congresso para destacar as questões pendentes em torno do caso de abuso que envolve o criminoso sexual condenado, que morreu na sua cela em 2019 depois de, segundo as autoridades, se ter suicidado.

Os congressistas Suhas Subramanyam e Jamie Raskin convidaram a família da falecida Virginia Roberts Giuffre, uma das mais conhecidas vítimas de Epstein, que publicou postumamente um livro de memórias sobre a sua experiência intitulado "Nobody's Girl" ("A Rapariga de Ninguém"). Entretanto, o líder da minoria democrata no Senado, Chuck Schumer, convidou Dani Bensky, uma bailarina que sobreviveu a Epstein, e os congressistas democratas Ro Khanna e James Walkinshaw convidaram Haley Robson e Jess Michaels, outras duas vítimas do criminoso sexual condenado. No seu discurso, espera-se que Trump destaque as conquistas do seu Governo no primeiro ano do seu segundo mandato, mas também dedique uma secção especial ao revés imposto pelo Supremo Tribunal às suas políticas económicas, ao anular parcialmente as tarifas.