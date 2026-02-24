Zelensky diz que os 90 mil milhões da União Europeia são importantes para “a resistência da Ucrânia”

No dia em que se marca o quarto aniversário da invasão russa à Ucrânia, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, num discurso esta terça-feira dirigido ao Parlamento Europeu por videoconferência, diz que “os 90 mil milhões são importantes para a resistência da Ucrânia”. Pediu também uma data concreta para a adesão à União Europeia.

Esta verba está em risco depois de não ter tido consenso por parte dos países da União com a Hungria a querer ficar de fora.

Um dia antes de assinalar em Kiev o quarto ano da invasão russa da Ucrânia, o presidente do Conselho Europeu, António Costa, instou "veementemente" o chefe de Governo húngaro "a agir em conformidade com a decisão comum de 18 de dezembro e a desbloquear a implementação do empréstimo de apoio à Ucrânia no valor de 90 mil milhões de euros".

"Nenhum Estado-membro pode ser autorizado a comprometer a credibilidade das decisões tomadas coletivamente pelo Conselho Europeu", avisou António Costa, mostrando-se ainda "plenamente empenhado na salvaguarda da segurança energética de todos os Estados-membros".