Zelensky diz que os 90 mil milhões da União Europeia são importantes para “a resistência da Ucrânia”

24 fev, 2026 - 10:08 • João Carlos Malta
No dia em que se marca o quarto aniversário da invasão russa à Ucrânia, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, num discurso esta terça-feira dirigido ao Parlamento Europeu por videoconferência, diz que “os 90 mil milhões são importantes para a resistência da Ucrânia”. Pediu também uma data concreta para a adesão à União Europeia.
Esta verba está em risco depois de não ter tido consenso por parte dos países da União com a Hungria a querer ficar de fora.
Um dia antes de assinalar em Kiev o quarto ano da invasão russa da Ucrânia, o presidente do Conselho Europeu, António Costa, instou "veementemente" o chefe de Governo húngaro "a agir em conformidade com a decisão comum de 18 de dezembro e a desbloquear a implementação do empréstimo de apoio à Ucrânia no valor de 90 mil milhões de euros".
"Nenhum Estado-membro pode ser autorizado a comprometer a credibilidade das decisões tomadas coletivamente pelo Conselho Europeu", avisou António Costa, mostrando-se ainda "plenamente empenhado na salvaguarda da segurança energética de todos os Estados-membros".
Volodymyr Zelensky acusa Vladimir Putin de já ter (...)
Na mesma mensagem enviada por vídeo ao PE, Zelensky diz que passados quatro anos “a ameaça não diminui, não temos garantida a segurança”.
E, por isso, o presidente da Ucrânia diz que “temos de impedir a Rússia de atacar a Ucrânia e de dividir a Europa”.
Para Zelensky é importante que a Europa saiba que é “essencial preservar a forma europeia de vida”. E que, por isso, os “russos devem aprender que a Europa não está disponível para rceber oligarcas russos”.
Zelensky agradeceu à UE pela sua “posição firme”, “ao longo de todos estes anos”, em relação à Rússia. No final presidente ucraniano foi ovacionado ao longo de vários minutos, pelos eurodeputados.
