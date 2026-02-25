Autores morais de homicídio da vereadora Marielle Franco condenados a 76 anos de prisão

O Supremo Tribunal Federal (STF) do Brasil condenou esta quarta-feira, por unanimidade, os cinco acusados de planear, encobrir e ordenar a morte da ex-vereadora carioca Marielle Franco em 2018, que morreu aos 38 anos.

Os autores morais, os irmãos Brazão, foram ambos condenados a 76 anos de prisão, vão perder direitos políticos e ter de pagar indemnizações por danos morais.

Marielle era uma ativista de causas sociais e denunciava a violência da polícia militar contra habitantes de favelas, bem como ocupações e explorações clandestinas em comunidades pobres da zona oeste do Rio de Janeiro.

Marielle Franco, uma mulher negra homossexual que nasceu numa favela e militante do Partido Socialismo e Liberdade (PSOL), foi baleada na noite de 14 de março de 2018 após participar num evento no centro do Rio de Janeiro.

o antigo deputado federal João "Chiquinho" Brazão e o seu irmão Domingos Brazão, conselheiro do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro, "lideravam" uma organização criminosa armada dedicada à ocupação e exploração ilegal de terrenos em comunidades pobres da zona oeste do Rio.