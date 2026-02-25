Ouvir
Autores morais de homicídio da vereadora Marielle Franco condenados a 76 anos de prisão

25 fev, 2026 - 19:16 • Redação, com agências

Marielle era uma ativista de causas sociais e denunciava a violência da polícia militar contra habitantes de favelas, bem como ocupações e explorações clandestinas em comunidades pobres da zona oeste do Rio de Janeiro.

O Supremo Tribunal Federal (STF) do Brasil condenou esta quarta-feira, por unanimidade, os cinco acusados de planear, encobrir e ordenar a morte da ex-vereadora carioca Marielle Franco em 2018, que morreu aos 38 anos.

Os autores morais, os irmãos Brazão, foram ambos condenados a 76 anos de prisão, vão perder direitos políticos e ter de pagar indemnizações por danos morais.

Marielle Franco, uma mulher negra homossexual que nasceu numa favela e militante do Partido Socialismo e Liberdade (PSOL), foi baleada na noite de 14 de março de 2018 após participar num evento no centro do Rio de Janeiro.

o antigo deputado federal João "Chiquinho" Brazão e o seu irmão Domingos Brazão, conselheiro do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro, "lideravam" uma organização criminosa armada dedicada à ocupação e exploração ilegal de terrenos em comunidades pobres da zona oeste do Rio.

Quase oito anos depois do assassinato, três juízes votaram pela condenação dos irmãos Brazão pelos crimes de "organização criminosa armada, duplo homicídio qualificado e tentativa de homicídio", uma vez que no atentado morreu o motorista Anderson Gomes e sobreviveu Fernanda Chaves, a então assessora de Marielle Franco.

Porém, outras três pessoas estão envolvidas neste caso de homicídio. O ex-chefe da Polícia Civil do Rio, Rivaldo Barbosa, foi responsabilizado penalmente por garantir a impunidade dos envolvidos ao 'obstruir' as investigações e vai enfrentar 18 anos de prisão.

Já o antigo responsável da polícia militar brasileira Ronald Paulo Alves também forneceu informações consideradas "essenciais" e vai ser condenado a 56 anos de prisão e Robson Calixto Fonseca, considerado o homem de confiança dos irmãos Brazão.

Em reação, a ministra de Igualdade Racial, Anielle Franco, irmã de Marielle Franco, avaliou esta condenação como um momento "muito importante principalmente direcionada à violência política, género e raça", segundo o jornal brasileiro "g1".

