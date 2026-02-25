Bilionário Bill Gates "assumiu responsabilidade pelos seus atos" ligados a Epstein

“Peço desculpa às outras pessoas que foram envolvidas nisto por causa do erro que cometi”, afirmou, segundo o jornal.

De acordo com a reportagem do "The Wall Street Journal" , Gates disse aos funcionários que foi um enorme erro passar tempo com Epstein e envolver executivos da Fundação Gates em reuniões com o agressor sexual. O jornal citou uma gravação das declarações feitas por Gates na reunião.

Depois de ter lamentado "cada minuto" passado na companhia de Epstein , os documentos divulgados pelo Departamento de Segurança dos Estados Unidos da América (EUA) indicam que Gates e Epstein encontraram-se repetidamente , mesmo depois de cumprir a pena de prisão.

O bilionário Bill Gates “assumiu a responsabilidade pelos seus atos” no que diz respeito às ligações ao falecido empresário e agressor sexual Jeffrey Epstein , durante uma reunião geral com funcionários da Fundação Gates, disse um porta-voz da organização à agência Reuters.

O jornal acrescentou ainda que Gates reconheceu também ter tido dois casos extraconjugais com mulheres russas que Epstein mais tarde descobriu, mas que não estavam relacionados com as vítimas do pedófilo norte-americano.

“Não fiz nada ilícito. Não vi nada ilícito”, insistiu Gates aos funcionários, segundo a reportagem.

Os documentos divulgados pelo departamentp incluíam ainda fotografias do fundador da Microsoft a posar com mulheres cujos rostos foram ocultados. Gates afirmou anteriormente que a relação com Epstein se limitou a discussões relacionadas com filantropia e que foi um erro tê-lo encontrado.

Gates disse aos funcionários da fundação que as imagens eram fotografias que Epstein lhe pediu para tirar com assistentes deste após as reuniões.

“Para que fique claro, nunca passei tempo com vítimas, com as mulheres à volta dele”, acrescentou Gates, de acordo com a reportagem.

A Fundação Gates, presidida por Bill Gates e criada por ele e pela então esposa em 2000, é um dos maiores financiadores mundiais de iniciativas globais na área da saúde.