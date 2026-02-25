Ouvir
  • Noticiário das 18h
  • 27 fev, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Caso Epstein

Bilionário Bill Gates "assumiu responsabilidade pelos seus atos" ligados a Epstein

25 fev, 2026 - 21:10 • Reuters

Gates reconheceu ter tido dois casos extraconjugais com mulheres russas, mas que não estavam relacionados com as vítimas de Epstein. “Não fiz nada ilícito. Não vi nada ilícito”, insistiu o bilionário da Microsoft durante uma reunião geral com funcionários.

A+ / A-

O bilionário Bill Gates “assumiu a responsabilidade pelos seus atos” no que diz respeito às ligações ao falecido empresário e agressor sexual Jeffrey Epstein, durante uma reunião geral com funcionários da Fundação Gates, disse um porta-voz da organização à agência Reuters.

Depois de ter lamentado "cada minuto" passado na companhia de Epstein, os documentos divulgados pelo Departamento de Segurança dos Estados Unidos da América (EUA) indicam que Gates e Epstein encontraram-se repetidamente, mesmo depois de cumprir a pena de prisão.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

De acordo com a reportagem do "The Wall Street Journal", Gates disse aos funcionários que foi um enorme erro passar tempo com Epstein e envolver executivos da Fundação Gates em reuniões com o agressor sexual. O jornal citou uma gravação das declarações feitas por Gates na reunião.

“Peço desculpa às outras pessoas que foram envolvidas nisto por causa do erro que cometi”, afirmou, segundo o jornal.

Bill Gates e Woody Allen em novas fotografias divulgadas do caso Epstein

EUA

Bill Gates e Woody Allen em novas fotografias divulgadas do caso Epstein

Democratas estão a tentar pressionar a administraç(...)

O jornal acrescentou ainda que Gates reconheceu também ter tido dois casos extraconjugais com mulheres russas que Epstein mais tarde descobriu, mas que não estavam relacionados com as vítimas do pedófilo norte-americano.

“Não fiz nada ilícito. Não vi nada ilícito”, insistiu Gates aos funcionários, segundo a reportagem.

Os documentos divulgados pelo departamentp incluíam ainda fotografias do fundador da Microsoft a posar com mulheres cujos rostos foram ocultados. Gates afirmou anteriormente que a relação com Epstein se limitou a discussões relacionadas com filantropia e que foi um erro tê-lo encontrado.

Gates disse aos funcionários da fundação que as imagens eram fotografias que Epstein lhe pediu para tirar com assistentes deste após as reuniões.

“Para que fique claro, nunca passei tempo com vítimas, com as mulheres à volta dele”, acrescentou Gates, de acordo com a reportagem.

A Fundação Gates, presidida por Bill Gates e criada por ele e pela então esposa em 2000, é um dos maiores financiadores mundiais de iniciativas globais na área da saúde.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 18h
  • 27 fev, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Discurso de Trump marcado por interrupções e ataques

Discurso de Trump marcado por interrupções e ataques

Quatro anos da invasão russa: “Putin não venceu”

Quatro anos da invasão russa: “Putin não venceu”

"Não é possível continuar a ter salários tão baixos" na PSP

"Não é possível continuar a ter salários tão baixos" n(...)

"Hoje critico-o bastante, mas o meu maior ídolo era o Rui Costa"

"Hoje critico-o bastante, mas o meu maior ídolo era o (...)