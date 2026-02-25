Camboja favorável a fim do conflito com a Tailândia

25 fev, 2026 - 23:10 • Lusa
O Camboja deseja acabar com a violência e uma resolução pacífica do conflito fronteiriço com a Tailândia, após Banguecoque ter acusado esta semana o seu vizinho de violar uma trégua acordada em dezembro, declarou esta quarta-feira o primeiro-ministro do país.
"Não estamos numa escalada. Queremos a redução da escalada. Queremos a coexistência pacífica", afirmou Hun Manet numa entrevista em Bruxelas, mostrando-se preocupado com a situação na fronteira, que descreveu como "instável" e "frágil".
O litígio fronteiriço que opõe desde há décadas as duas nações do Sudeste Asiático transformou-se no ano passado num conflito aberto, com várias séries de confrontos que causaram dezenas de mortos e deslocaram mais de um milhão de pessoas em julho e dezembro.
Conflito Tailândia-Camboja
O exército tailandês acusou as forças cambojanas de terem disparado uma granada perto de uma das suas patrulhas na terça-feira, o que provocou tiros de resposta, mas Phnom Penh desmentiu.
O Camboja afirma que as forças tailandesas apoderaram-se de várias áreas em províncias fronteiriças, exigindo a retirada, enquanto Bangkok insiste que apenas retomou terras ocupadas pelos cambojanos há anos, mas pertencentes à Tailândia.
O primeiro-ministro cambojano recusou-se a dizer que área de território as forças tailandesas tinham ocupado, mas assegurou que se tinham aventurado "muito além" do que até mesmo Banguecoque considera como a linha de fronteira entre os dois países.
Questionado sobre se as forças cambojanas iriam lutar para recuperar os territórios perdidos, respondeu: "Continuamos sempre comprometidos com o fim da escalada, com soluções pacíficas."
O conflito fronteiriço centenário entre os dois países tem a sua origem numa disputa sobre a delimitação dos seus 800 quilómetros de fronteira na época colonial francesa.