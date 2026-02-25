Camboja favorável a fim do conflito com a Tailândia

O Camboja deseja acabar com a violência e uma resolução pacífica do conflito fronteiriço com a Tailândia, após Banguecoque ter acusado esta semana o seu vizinho de violar uma trégua acordada em dezembro, declarou esta quarta-feira o primeiro-ministro do país.

"Não estamos numa escalada. Queremos a redução da escalada. Queremos a coexistência pacífica", afirmou Hun Manet numa entrevista em Bruxelas, mostrando-se preocupado com a situação na fronteira, que descreveu como "instável" e "frágil".

O litígio fronteiriço que opõe desde há décadas as duas nações do Sudeste Asiático transformou-se no ano passado num conflito aberto, com várias séries de confrontos que causaram dezenas de mortos e deslocaram mais de um milhão de pessoas em julho e dezembro.