Cuba matou quatro tripulantes de lancha-rápida registada nos EUA

25 fev, 2026 - 22:28 • Ricardo Vieira, com Reuters

Governo cubano diz que barco patrulha respondeu a disparos vindos da lancha norte-americana.

As forças armadas de Cuba abriram fogo contra uma lancha-rápida, oriunda da Flórida, nos Estados Unidos, e mataram quatro pessoas e feriram outras seis.

A lancha entrou em águas cubanos e os tripulantes dispararam sobre um barco patrulha, indica o Governo de Havana.

Os seis feridos da lancha norte-americana e um comandante cubano foram levados para o hospital, segundo o Ministério do Interior.

Foi ordenada uma investigação para apurar as causas do incidente, que acontece em pleno bloqueio dos Estados Unidos à entrada de petróleo em Cuba.

O vice-presidente dos EUA, JD Vance, já foi informado sobre a situação pelo secretário de Estado, Marco Rubio, mas adianta que não tem muitos pormenores.

O procurador-geral da Flórida, James Uthmeier, afirmou ter ordenado aos procuradores a abertura de uma investigação autónoma, em articulação com outros parceiros das forças de segurança estaduais e federais, sustentando que a versão apresentada por Cuba não é fiável.

O representante norte-americano Carlos Gimenez, republicano cujo círculo eleitoral inclui a ponta sul da Flórida, apelou a uma investigação federal, considerando que o incidente levanta sérias preocupações quanto ao uso de força letal contra uma embarcação registada nos Estados Unidos.

A lancha rápida aproximou-se até cerca de uma milha náutica de um canal em Falcones Cay, na costa norte de Cuba, a cerca de 200 quilómetros a leste de Havana, quando foi intercetada por cinco elementos de uma unidade da guarda de fronteiras cubana, segundo as autoridades do país. De acordo com o comunicado, a embarcação abriu fogo, ferindo o comandante do navio cubano.

As autoridades não divulgaram a identidade dos mortos ou feridos a bordo da embarcação que se aproximava, mas indicaram que a mesma estava registada na Flórida com o número FL7726SH.

