Estados Unidos
Estados Unidos

FBI faz buscas na casa de português que lidera escolas em Los Angeles

25 fev, 2026 - 19:12 • Lusa

Alberto Carvalho destacou-se, no último ano, pelo posicionamento das escolas de Los Angeles como locais seguros para crianças e pais independentemente do seu estatuto de imigração.

A+ / A-

O FBI está a realizar esta quarta-feira buscas na casa do português Alberto Carvalho, superintendente das escolas em Los Angeles, e na sede do distrito escolar unificado (LAUSD) onde ele trabalha, segundo a Associated Press.

Os agentes federais entraram nos dois locais na manhã desta quarta-feira para executar mandados relacionados com uma investigação judicial, mas não foi divulgada a natureza do processo nem das alegações.

Alberto Carvalho, natural de Lisboa, é superintendente das escolas de Los Angeles desde fevereiro de 2022. Trata-se do segundo maior distrito escolar do país, abrangendo mais de meio milhão de alunos.

Nem o distrito escolar nem o gabinete de Alberto Carvalho se pronunciaram ainda sobre os mandados de busca.

Carvalho destacou-se, no último ano, pelo posicionamento das escolas de Los Angeles como locais seguros para crianças e pais independentemente do seu estatuto de imigração.

Ele próprio falou várias vezes da sua jornada de imigração, tendo chegado aos Estados Unidos com 17 anos e permanecido no país ilegalmente após a data de expiração do seu visto. O português conseguiu mais tarde estatuto legal e obteve a cidadania norte-americana. Antes de chegar a Los Angeles, Alberto Carvalho passou 14 anos como superintendente do distrito escolar de Miami-Dade, na Florida.

