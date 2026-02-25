Ouvir
Abusos sexuais

​“Fiquei chocada e sem palavras.” Rainha Camila recebe Gisèle Pelicot

25 fev, 2026 - 12:01 • Cristina Nascimento

Mulher que durante uma década foi drogada e agredida sexualmente por dezenas de homens, recrutados pelo ex-marido, escreveu um livro sobre a sua experiência. Rainha de Inglaterra diz que leu o livro em dois dias.

Gisèle Pelicot, a mulher que durante uma década foi drogada e abusada sexualmente por dezenas de homens, foi recebida esta segunda-feira pela Rainha Camila, na sua residência oficial em Londres.

Pelicot foi chamada pela Rainha numa altura em que estava na cidade para promover o livro onde relata o processo que enfrentou quando descobriu que o agora ex-marido durante uma década angariou dezenas de homens para abusarem sexualmente dela sob o efeito de drogas que lhe foram administradas sem o seu conhecimento.

"Conheci tantos sobreviventes de violação e abuso sexual. Nunca pensei que pudesse ficar chocada com alguma coisa, mas fiquei chocada com o seu caso. Deixou-me sem palavras", afirmou a monarca, citada pela BBC.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Camila revelou que leu o livro de Gisele Pelicot em dois dias.

As duas mulheres tomaram chá e trocaram algumas ideias. Pelicot, acompanhada do seu novo parceiro Jean-Loup, contou que tem recebido inúmeras manifestações de apoio.

Gisèle Pelicot, 73 anos, lançou o livro "Hino à vida: A vergonha tem que mudar de lado". Numa recente entrevista ao jornal britânico The Guardian, a mulher revelou que pretende visitar o ex-marido à prisão ainda este ano.

